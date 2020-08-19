普亭與德法通電話 要他們勿插手白俄內政

白俄羅斯反政府抗爭持續之際，總統魯卡申柯18日頒發獎牌給安全部隊，且為了打擊國營企業的罷工行動，還去信給國營工廠經理要求勞工確保履行職責，否則將接受紀律處分。白俄傳統盟友俄國正密切關注局勢發展，普亭更警告德國、法國「勿插手白俄情勢」。

路透報導，掌權26年的魯卡申柯正承受巨大壓力，因為沒有任何抗議活動與罷工行動結束的跡象。在魯卡申柯表示自己贏得8月9日總統選舉後，引發民眾抗議選舉遭操縱。

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏18日均跟俄羅斯總統普亭通話，梅克爾希望明斯克政府停止使用暴力、釋放政治犯並開始跟反對派對話，馬克宏則希望白俄羅斯迅速克服當前危機。

普亭則警告說，外界任何干涉白俄羅斯國內事務的企圖，都是不可接受的，只會導致危機升級。

歐盟則正準備對白俄羅斯鎮壓行動實施新的制裁，19日要透過視訊召開緊急峰會討論因應對策。

專精後蘇聯國家研究的柏林東歐與國際問題研究所（Centre for East European and International Studies）所長薩斯（Gwendolyn Sasse）表示，如果中央政府機關的菁英不再遵守上級指示，獨裁體制自然就會崩潰。目前白俄羅斯只剩下警察和軍隊還支持總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），其中警察的向心力已不如以往，至於軍隊的動向則很難判斷。

白俄「馬蜂窩」 歐盟得小心摘

比利時「標準報」警告，白俄愈來愈像一個馬蜂窩，歐盟必須謹慎處理。白俄情勢已經升高到魯卡申柯政權難以為繼的地步，歐盟的原則應很清楚：促進民主、避免流血，不能坐視不理。

白俄的反對派也必須堅守和平示威的原則，不要給魯卡申柯和普亭以「西方陰謀論」動手鎮壓的藉口。歐盟沒有直接介入的方式，頂多就是要求在國際觀察員的監督下重辦大選，並且施以嚴厲的經濟制裁，而且動作要快，因為情勢隨時都有可能急轉直下，甚至血流成河。

對於普亭來說，是否介入白俄情勢也是兩難。白俄是俄國面對北約的緩衝區，又可以用來對付烏克蘭，戰略地位重要。問題是白俄目前的焦點是反對魯卡申柯繼續執政，不像當年烏克蘭有親俄或親歐的路線之爭，這恐怕也是普亭到目前為止按兵不動的主要原因。