快訊

動用政風處查彰化衛生局原因 陳時中：他們是公正第三方

馬利軍隊首都叛亂！政變軍綁架總統 強迫政府總辭下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭與德法通電話 要他們勿插手白俄內政

世界日報 / 編譯陳韋廷張佑生／綜合17日電

白俄羅斯反政府抗爭持續之際，總統魯卡申柯18日頒發獎牌給安全部隊，且為了打擊國營企業的罷工行動，還去信給國營工廠經理要求勞工確保履行職責，否則將接受紀律處分。白俄傳統盟友俄國正密切關注局勢發展，普亭更警告德國、法國「勿插手白俄情勢」。

路透報導，掌權26年的魯卡申柯正承受巨大壓力，因為沒有任何抗議活動與罷工行動結束的跡象。在魯卡申柯表示自己贏得8月9日總統選舉後，引發民眾抗議選舉遭操縱。

德國總理梅克爾與法國總統馬克宏18日均跟俄羅斯總統普亭通話，梅克爾希望明斯克政府停止使用暴力、釋放政治犯並開始跟反對派對話，馬克宏則希望白俄羅斯迅速克服當前危機。

普亭則警告說，外界任何干涉白俄羅斯國內事務的企圖，都是不可接受的，只會導致危機升級。

歐盟則正準備對白俄羅斯鎮壓行動實施新的制裁，19日要透過視訊召開緊急峰會討論因應對策。

專精後蘇聯國家研究的柏林東歐與國際問題研究所（Centre for East European and International Studies）所長薩斯（Gwendolyn Sasse）表示，如果中央政府機關的菁英不再遵守上級指示，獨裁體制自然就會崩潰。目前白俄羅斯只剩下警察和軍隊還支持總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），其中警察的向心力已不如以往，至於軍隊的動向則很難判斷。

白俄「馬蜂窩」 歐盟得小心摘

比利時「標準報」警告，白俄愈來愈像一個馬蜂窩，歐盟必須謹慎處理。白俄情勢已經升高到魯卡申柯政權難以為繼的地步，歐盟的原則應很清楚：促進民主、避免流血，不能坐視不理。

白俄的反對派也必須堅守和平示威的原則，不要給魯卡申柯和普亭以「西方陰謀論」動手鎮壓的藉口。歐盟沒有直接介入的方式，頂多就是要求在國際觀察員的監督下重辦大選，並且施以嚴厲的經濟制裁，而且動作要快，因為情勢隨時都有可能急轉直下，甚至血流成河。

對於普亭來說，是否介入白俄情勢也是兩難。白俄是俄國面對北約的緩衝區，又可以用來對付烏克蘭，戰略地位重要。問題是白俄目前的焦點是反對魯卡申柯繼續執政，不像當年烏克蘭有親俄或親歐的路線之爭，這恐怕也是普亭到目前為止按兵不動的主要原因。

白俄羅斯 普亭 歐盟

延伸閱讀

通俄案調查報告／2013年莫斯科選「環球小姐」 川普曾函邀普亭

專家：白俄總統僅剩軍警支持 年輕世代期待變天

白俄「馬蜂窩」 歐盟得小心摘

普亭警告德法 勿插手白俄情勢

相關新聞

方慧蘭臨危上任 成加拿大首名女性財政部長

加拿大總理杜魯道今天任命副手方慧蘭為財政部長，取代爆發道德醜聞並因預算意見不合於昨天下台的莫諾。杜魯道矢言會拿出「大膽新...

以色列外交頻出擊 與蘇丹「好事近」

以色列外交頻頻出擊，蘇丹表示將與其簽和平協議！阿聯酋13日才剛宣布要與以色列建交，18日又傳出蘇丹也即將與以色列簽訂和平協議的消息。對此，以色列總理納坦雅胡表示，將竭盡所能，讓這願景成真。不過蘇丹內部仍有異音，後續發展還有待觀察。

安倍健康成疑！傳24日閃電辭職 麻生暫代日相

日本首相安倍晉三，被爆料曾經累到在官邸吐血，他17日緊急入院，接受長達七個半小時的健康檢查，出院後已經返回官邸休養。日本政壇18日盛傳，安倍檢查後可能發現有異樣，可能在下周三閃電請辭，由麻生太郎暫時代理首相職務。

緬甸選前開會穩勢力 種族問題仍難解

緬甸在大選舉行前，先召開種族大會，外界則盼翁山蘇姬緩解國內衝突。緬甸將於11月舉行大選，執政黨全國民主聯盟19日將召開大會，希望在大選前能安定各種族勢力，不過全民盟的支持度多靠緬甸人支持，如果太向少數族群放權讓利，恐對緬甸領導人翁山蘇姬的選情不利，而國際仍就羅興雅人議題持續向緬甸施壓。

楊潔篪21日訪釜山 將會晤韓國國安首長

韓國總統府青瓦台今天表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在21至22日應邀訪問釜山，並在22日...

普亭與德法通電話 要他們勿插手白俄內政

白俄羅斯反政府抗爭持續之際，總統魯卡申柯18日頒發獎牌給安全部隊，且為了打擊國營企業的罷工行動，還去信給國營工廠經理要求勞工確保履行職責，否則將接受紀律處分。白俄傳統盟友俄國正密切關注局勢發展，普亭更警告德國、法國「勿插手白俄情勢」。

研究：北極海冰融化速度 比氣候模型預測快

丹麥哥本哈根大學（University of Copenhagen）研究團隊警告，北極海冰融化的速度比氣候模型預測的還快

健康不佳質疑聲中 安倍今重返工作崗位：繼續打拚

日本首相安倍晉三今天結束連休，下午重返工作岡位。他在日本時間午後1點20分左右進入官邸時表示…

西非馬利首都叛亂！政變軍綁架總統，強迫政府總辭下台

「這是一場沒有『好人』的政治死鬥...」深受貪腐與恐怖主義侵蝕的西非國家——馬利——18日上午爆發軍事政變，一批變節逼宮的首都駐軍以「支持人民起義」為由，攻入總統官邸，強行將民選但近期盡失民心的總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keïta）抓回政變軍基地。儘管馬利軍中的保皇派隨即與政變軍激烈交火，非洲聯盟、西非經濟共同體、歐盟、聯合國，以及駐軍5,000人反恐的法國政府，全對馬利政變抱持著譴責與反對的態度。然而總理一同被軍隊抓走的凱塔總統，卻公開宣佈「自己已經解散政府、解散國會...並辭去總統職位」，新聞傳出國際一片錯愕，但首都巴馬科街上卻是歡欣鼓舞——哪怕整起政變牽扯的不僅是軍人干政與政府貪腐，更還有宗教極端主義、屠村戰爭罪、甚至是國際毒梟的犯罪暗雲。

FT：安倍晉三赴醫院健檢 誰是接班人各界猜測紛紛

根據金融時報報導，日相安倍晉三日前赴醫院接受健康檢查，引起愈來愈多人揣測他的政治前途，安倍的黨內對手也抓住機會，取代這位日本史上在位最久的...

陸學者：美國外交受「中情局化」荼毒甚深

大陸外交學院國際關係研究所教授李海東今（19）日在環球時報撰文指出，美國外交受「中情局化」荼毒甚深。

共享單車夢碎？中ofo欠債數十億人去樓空

多年前風光一時，估值曾經超過20億美元的中國共享單車巨擘ofo，2017年起傳出營運危機，纏訟至今。近期用戶與媒體驚覺，尚欠債務20多億（人民幣，下同）的ofo，聯繫管道全斷，辦公室早已人去樓空。

熱門新聞

金價漲破2,000美元 美元貶至兩年低點助攻

消失50年再現身！長得像大象但小如老鼠的牠出現在非洲

日本喪葬費全球最昂貴 德國是歐洲之最卻遠低於中國

美中未來4年攤牌台灣 華爾街日報社論：川普與拜登應表明立場

川普反擊蜜雪兒：要不是歐巴馬做不好　我會入主白宮？

影／尷尬！川普下機要牽手 梅蘭妮亞兩度不甩他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。