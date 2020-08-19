傳進行癌症檢查？安倍結束連休午後將回工作崗位 在野黨籲說明

日本首相安倍晉三今天將結束連休，下午重返工作岡位，是否會澄清對界對其健康亮紅燈的質疑，成為日媒關注焦點。

時事通訊報導，最大在野黨立憲民主黨為首，四個在野黨今日上午舉行國會對策委員長會談，會中共識，安倍應向日本國民說明自己的健康狀況。立憲民主黨國對委員長安住淳表示，像是當前傳出將找人臨時代理首相等說法，希望安倍能對外說明清楚。

共同社等日本媒體報導，暑休中的安倍17日前往位於東京信濃町的慶應大學醫院，在醫院停留約七個半小時。安倍每半年進行例行健康檢查，但6月13日才進行過健檢，距今僅兩個月，雖然官邸表示是一般健康檢查，院方關係人士也說，此行是6月健檢的追加檢查，但不論日本政府、在野黨，對他健康狀況感到憂慮的聲音不斷擴大。

日本政府發言人、官房長官菅義偉強調，健檢是很早前就已排定，利用連休時進行追加檢查。他強調，新冠肺炎疫情的時候，安倍擔任總指揮帶領團隊的念頭非常強烈。

因應新冠肺炎疫情，安倍從今年1月開始曾連續工作147天沒有休息，過勞影響健康的憂慮聲音浮現。日本雜誌「FLASH」報導安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。也有報導指出，據傳安倍不止接受檢查，還有接受治療；也有傳聞指安倍進行癌症檢查。有報導指出，原本安倍追加檢查需要耗時兩天，但為了避免住院讓外界產生更多聯想，安倍堅持檢查在一天內完成。

安倍健康狀況甚至可能衝擊政權，有報導指出，永田町（日本中央政府機關所在，如我國博愛特區）有耳語傳出，安倍可能在9月請辭、10月解散眾議院改選；也有安倍將在24日請辭，由副首相麻生太郎暫時代理的傳聞浮現。