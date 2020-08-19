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馬利總統遭叛變士兵拘捕後宣布辭職 解散政府和國會

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
馬利總統凱塔。美聯社
馬利總統凱塔。美聯社

西非國家馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）19日稍早宣布辭職，並立即生效。此前，馬利叛亂士兵發動政變，拘捕凱塔及總理席斯（Boubou Cisse）。

法新社報導，75歲的凱塔在電視上發表演說宣布辭職，並表示馬利政府和國會也都將解散。

凱塔說，「我想在這個時刻，告訴你們我放棄職責的決定，並感謝馬利人民多年來的支持及熱情」。

過去數個月，馬利的政治情勢持續緊張，並經常爆發死傷示威衝突。叛亂士兵於18日逮捕馬利總統凱塔及總理席斯。

馬利總統及總理18日遭到叛亂士兵拘捕。美聯社
馬利總統及總理18日遭到叛亂士兵拘捕。美聯社

【中央社／巴馬科19日綜合外電報導】

馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）今天一早宣布辭職，立即生效。反叛軍人前一天剛發動政變，逮捕了凱塔和總理席斯（Boubou Cisse）。

法新社報導，75歲凱塔對全國發表電視演說時表示，政府和馬利國民議會均將解散。

他做出這項宣布的前一天，他和總理席斯雙雙在首都巴馬科（Bamako）遭叛軍逮捕，且近幾個月來沙赫爾地區（Sahel）政治局勢緊繃，時常出現致命抗議活動。

路透社報導，軍人昨天一早在首都郊外的卡蒂（Kati）軍事基地發動叛變，圍捕數名高階文官與軍官。

總理席斯曾呼籲對話，敦促叛變者退下，但隨後就不見人影。兩名安全消息人士當時告訴路透社，總統凱塔已經遭到拘捕；非洲聯盟（African Union）說，席斯也遭到逮捕。

一連串拘捕行動後，馬利國營電視台斷線，傍晚時恢復訊號，但播放的是預錄節目。

● 「不是軍事政變 是人民起義」

目前還不清楚誰是叛變主腦，凱塔不在位時也不知將由誰治理國家，現在也還未掌握軍人叛變動機。軍方發言人表示，他沒有任何資訊。

而6月起即發動大規模抗議活動、要求凱塔下台的M5-RFP聯盟，示意他們支持這次的叛變行動，發言人托哥（Nouhoum Togo）告訴路透社，這「不是軍事政變，而是人民起義」。

凱塔被捕的消息昨天一早傳出後，數以百計的反政府抗議群眾湧入中央廣場慶祝高歌。他們認為，政府貪汙腐敗、伊斯蘭好戰分子活躍的中北部維安日益惡化，凱塔要負起最大責任。

● 2012年叛亂 同樣在卡蒂軍事基地發起

卡蒂軍事基地2012年也發生過叛亂，引發軍事政變，推翻當時的總統杜黑（Amadou Toumani Toure），並讓馬利北部地區加速落入聖戰士手中。

隔年，法國部隊介入擊退聖戰士，但之後激進分子再度組織起來，勢力擴大到鄰國布吉納法索與尼日，攻擊軍人、平民百姓與西方遊客。

法國、非洲聯盟等國際強權擔憂，凱塔垮台將讓前法國殖民地馬利更加動盪不安。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責反叛軍人逮捕凱塔與政府高官，呼籲立即放人。

非洲聯盟主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）在社群網站推特（Twitter）說：「我強烈譴責逮捕總統凱塔、總理與馬利政府其他成員一事，在此呼籲立即放人。」

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說，法國「以最嚴厲措辭譴責這起嚴重事件」；美國駐沙赫爾地區特使約翰．彼得．范（J. Peter Pham）推文說：「美國反對所有憲法外的政府變革。」

西非

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