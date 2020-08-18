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國家領袖防疫期末考 多數不及格下台

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
防疫課題難為，科索沃的總理庫爾蒂是第一個因為防疫措施而丟掉烏紗帽的領袖。 歐新社
防疫課題難為，科索沃的總理庫爾蒂是第一個因為防疫措施而丟掉烏紗帽的領袖。 歐新社

各國領袖防疫能力深受人民關注，施政好壞直接影響支持度。首個因防疫不力，而慘遭踢下馬的是科索沃總理庫爾蒂，他被不信任案直接罷免，選舉方面，包含多明尼加、蘇里南等國的反對派都藉著執政領袖的防疫不彰取而代之，玻利維亞總統阿涅斯則是深知自己防疫不力，怕輸而推遲大選。此外，還有更多的是國家領袖因防疫差而被呼籲下台，諸如巴西波索納洛、墨西哥羅培茲等。

科索沃總理因疫下台

從3月疫情大流行以來，各國領袖都面臨防疫這個「全球一致的功課」，最先考砸的就是小國科索沃，據當時3月底《英國廣播公司》報導，作為多黨制政體的科索沃，權力分屬總統與總理，而在防疫措施上沒有共識而呈現雙頭馬車，嗅到危機的總統塔奇想宣布緊急狀態，而庫爾蒂僅要求宵禁與公共聚會禁令，最終總理庫爾蒂團隊才上任不到2個月，就慘遭不信任案罷免通過而下台，成為第一個落馬的領袖。

後續是多明尼加在7月初的總統大選，引述當時《雅虎新聞網》報導，壟斷16年掌權的執政黨多明尼加解放黨也因防疫成效被人民詬病，該國甚至到選舉前幾天新增病例還連創新高，導致最終執政黨候選人卡斯蒂約輸掉選舉，由反對派的阿比納德勝出。

防疫不佳怕選輸

接著是加勒比海地區3小國都迎來選舉，《財金快報》報導，僅有千里達多巴哥的執政黨因為防疫成效顯著，獲得勝選，而南美面積最小的國家蘇里南7月中選完的大選，結果因執政黨力控制疫情、導致經濟崩壞而選輸，強人政治恐就此落幕。

至於有些國家領袖則是自知表現不好，就採取推延選舉的「龜縮流」，如同玻利維亞的臨時總統阿涅斯所為，《華盛頓日報》就報導，該國去年因前總統陷入選舉舞弊，改由反對派的阿涅斯就任，但她在防疫期間表現實在差勁，連自己篩檢都呈陽性反應，雖然是由最高法院表示因疫情考量而推延大選，還是遭民眾砲轟，選舉結果恐怕難以推翻前總統派系的候選人，畢竟反對派在疫情期間的公衛和經濟表現都不佳。

死都不願意下台

此外，更多的是領袖防疫不力遭到人民砲轟，卻死都不願放棄手中權勢，最具代表性的就是墨西哥總統羅培茲和以色列總理納坦雅胡，墨西哥的疫情死亡案例已飆升到全球前5，面臨輿論壓力，但羅培茲仍說出「跟我們人口數相比，其實沒那麼多、不嚴重」的話，不顧輿論要求他和其防疫顧問拉米瑞茲下台。

而納坦雅胡也是類似的情況，《路透社》報導，本月8日該國數千名示威者聚集在總理官邸外，高喊「你在位的時間到了」，要求納坦雅胡為防疫不積極、涉嫌貪污而下台，但納坦雅胡仍找藉口，表示一直為以色列經濟復甦而努力，甚至反咬媒體一口，稱媒體是在煽動示威。

防疫、經濟難兩全

而巴西總統波索納洛也跟前2個領袖雷同，不同的是他的聲勢呈現極端化，《CNA》報導，波索納洛一直對疫情輕描淡寫的態度，人民不滿意度逼近50%，但他至少不像內坦雅胡「防疫跟拼經濟」都沒做好，波索納洛強勢挺社會經濟活動照舊，讓挺波派的經濟論者支持他，雖然喊下台的聲音多，但替他辯護的選民也不少。

至於其餘國家，更多都是部分示威者抗議多項執政黨的無能，不僅只針對防疫問題，諸如塞爾維亞、黎巴嫩、匈牙利、伊朗、伊拉克等國，而也有些國家民生本就慘淡，人民寧可面對疫情也不願意餓死，像是馬拉威、智利等。

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