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天災、制裁雙夾擊 北韓開黨大會應急

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

面對豪雨、水災，加上美國經濟制裁，北韓被迫召開黨大會商討對策！北韓官媒近日對外宣布，領導人金正恩將於19日、朝鮮勞動黨創黨75周年之際，召開黨代表大會。外界推測，近來的大雨讓北韓境內再度面臨缺糧的危機，加上美國仍對北韓實施制裁，迫使金正恩必須開會討論北韓的下一步該怎麼做。

風雨飄搖的75周年

根據《半島電視台》報導，根據北韓官媒朝中社的消息指出，本次會議將聚焦在經濟、軍事議題與國際制裁還有最近水患造成的缺糧問題。北韓勞動黨政治局將在第6次大會上，將針對促進韓國統一、提升北韓軍隊效率等議題進行討論。

近來南北韓都面臨豪雨威脅，雨勢引發的洪水已經淹沒北韓近4萬公頃的農地，超過16000棟房屋遭到沖毀，但金正恩仍拒絕任何外界的援助。北韓媒體也全面封鎖任何死傷資訊，使得外界對於境內災情仍有許多疑問。另外，北韓目前仍堅持境內新冠疫情零確診。

疫情、制裁、天災

雖然金正恩態度強硬，但南韓統一部與青瓦台對外還是表態，願意對北韓提供人道援助。北韓近來與南韓的關係變差，除了多次試射飛行器、飛彈以外，還炸毀雙方在開城工業區的共同辦公處。北韓與美國的核協商在去年越南河內談完後也無明顯進展。

根據《日本時報》雖然北韓曾試圖收斂核武發展以換取制裁鬆綁，但是面對新冠疫情下，北韓政府也馬上封鎖中朝邊界，但這是北韓最終要的經濟命脈，因此國內的經濟也受到影響，加上美國的制裁，與天災摧毀北韓主要的農業生產，都讓金正恩面臨嚴重的挑戰。

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北韓 金正恩

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