影／白俄羅斯罷工抗議延燒 總統工廠演說被噓下台

白俄羅斯民眾試圖逼退總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）的行動一波未停、一波又起，繼昨天創紀錄的大遊行後，今天有數座工廠和國營電視台的員工響應大罷工，魯卡申柯訪視工廠時甚至遭噓下台。

據路透報導，魯卡申柯來到國營的明斯克輪式曳引機工廠（Minsk Wheel Tractor Plant）發表演說時，遭到員工對他大喊「滾蛋」！面露怒色的魯卡申柯走下台時說：「謝謝你們，我說完了，你們可以叫我下台了。」

工廠外有數百名員工和抗議人士聚集，他們揮舞反對派的紅白旗幟，要求魯卡申柯辭職。明斯克曳引機廠（Minsk Tractor Works）的員工接受法新社採訪時表示：他們今天有數千人參與罷工。

30歲的道路工人芮布金（Ilya Rybkin）表示：「我們計劃參加所有和平罷工和和平抗議行動，這樣政府才會了解他們是和自己的人民對抗。」

反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）已逃到立陶宛，徹底引爆白俄羅斯民眾情緒。季哈諾夫斯卡婭呼籲民眾持續抗議，白俄羅斯首都明斯克（Minsk）昨天湧現超過10萬人走上街頭參加「為自由而遊行」活動，這也是境內歷來最大規模示威。

抗議者身着白衣、手持鮮花和氣球，並聚集在一起高歌和鳴喇叭。一些人舉着巨大且象徵反對派的紅白色旗幟。