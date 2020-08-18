為產糧食開墾雨林 印尼發展計畫受阻

印尼希望透過開墾雨林增產糧食，但環團痛批此舉恐造成生態與環境污染！印尼政府打算在婆羅洲濕地開墾一塊100萬公頃的土地，作為生產稻米的基地，印尼總統佐科威還說，此計畫攸關國家安全，將由國防部進行督導。不過環團認為，此計畫將對當地環境造成破壞，且焚燒樹木也會產生龐大空汙。

根據雨林網站《Mongabay》報導，印尼政府將打算在婆羅洲一塊大小等同波多黎各的濕地上進行糧食開發，印尼農業部長胡斯南表示，希望能在10月初以前開始動工，這項計畫是印尼1990年代增產糧食計畫的延續，不過當初此計畫在執行時都未經過環評，也引發印尼環團不滿。

而且濕地土壤貧瘠不利農耕，政府仍堅持開發。佐科威近日強調印尼需要確保該國糧食供應，他也提到他收到聯合國農糧署，針對因為疫情影響全球可能缺糧的警告。在確保糧食安全的前提下，佐科威宣布此項計畫將由國防部進行督導。

不過茂物農業大學土壤專家蘇馬威達警告，濕地土壤偏酸性，含有高濃度的黃鐵礦，對經濟作物非常毒，而且要讓這麼大片土地的酸性中和是非常困難的事，要使用大量的水與化肥，不只會破壞生態、甚至還無法達成原來預設的經濟目的，及永續發展。

印尼綠色和平組織的薩普塔說，婆羅洲紅毛猩猩的數量近年來已因為棕櫚林的開發而減少，此項計畫更是直接破壞棲地，讓牠們的處境更加艱難。地理資訊系統（GIS）專家納佛也說，開發會讓森林野火的發生機率增加。不過印尼官方認為這將會是兼顧開發與生態的大型計畫。

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