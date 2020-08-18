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剛傳吐血…安倍突就醫7.5小時「追加健檢」

世界日報 / 記者蔡佩芳／綜合17日電
剛被爆料吐血...安倍突健檢7.5小時後出院。 路透
剛被爆料吐血...安倍突健檢7.5小時後出院。 路透

日本首相安倍晉三17日早前往位於東京的慶應大學醫院。首相官邸未正式對外說明原因。近來安倍身體亮紅燈的傳言不斷，8月初更被傳出在首相官邸吐血，讓此一行程特別受到關注。但安倍身邊人士表示，這是一般健康檢查。安倍在醫院待了約7.5小時，傍晚返家。媒體詢問健康狀況，安倍僅回答「大家辛苦了」。

共同社等日本媒體報導，日本首相每半年前往慶應大學醫院例行健康檢查，但安倍上次體檢是在6月13日，距今僅兩個月。院方關係人士表示，此行是6月的追加檢查。並說安倍為確保暑期休假結束重回崗位時，身體健康管理萬無一失，安排了單日健康檢察。Abema times也引述政府高官說法報導，安倍雖然疲累，但身體狀況沒有問題。

剛被爆料吐血...安倍突健檢7.5小時後出院 歐新社
剛被爆料吐血...安倍突健檢7.5小時後出院 歐新社

安倍15日出席全國戰歿者追悼式後，返回東京澀谷區的私人住宅開始暑休。每日新聞報導，安倍預定將在自家休息至18日，再回到工作崗位。過去日本首相會利用7、8月安排約十天暑休，今年因為新冠肺炎疫情被迫縮短，安倍也沒有如往年前往山梨別墅休養。

因應疫情，安倍從今年1月開始連續工作147天沒有休息，過勞影響健康的憂慮聲音浮現。日本雜誌「FLASH」報導安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。周刊本月4日發行，雖然官房長官菅義偉隨即在當日例行記者會上否認，但安倍健康狀況仍舊倍受關注。自民黨稅制調查會長甘利明17日也在電視節目中對安倍過勞感到擔憂。

時事通訊報導，國會休會後，安倍沒有舉行過長時間的記者會，也避免出席休會期間的審查會，雖然他在出入首相官邸時會回應記者提問，但有人說他嗓子沙啞、氣色也不佳。安倍在第一任首相任內，因潰瘍性大腸炎請辭下台，任期僅一年。

日本 健康檢查 疫情

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