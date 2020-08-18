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日本東京8月熱死53人 靜岡濱松高溫41.1度

世界日報 / 編譯中心╱綜合17日電
日本東京8月熱死53人，靜岡濱松高溫41.1度 法新社
日本東京8月熱死53人，靜岡濱松高溫41.1度 法新社

日本東京8月熱死53人，靜岡濱松高溫41.1度 法新社
日本東京8月熱死53人，靜岡濱松高溫41.1度 法新社

日本東京8月10日至15日6天內有27人因中暑死亡，8月至今因中暑死亡者已有53人。此外，靜岡縣濱松市今天高溫達攝氏41.1度，平2018年埼玉縣熊谷市觀測到的日本最高溫紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都監察醫務院表示，東京都本月10日至15日6天內有27人因中暑死亡。死者年紀在50多歲至90多歲間。其中，以70多歲者11人死亡占最多，80多歲中暑死亡者有6人。整體看來，70多歲以上中暑死亡者占7成。

東京都監察醫務院表示，6天內中暑死亡的27人當中，有26人是死於屋內，其中屋內沒有安裝冷氣機的有23人。

8月初至今，東京都因中暑死亡者共53人。東京都消防廳呼籲民眾夜間也應適當地開冷氣，也要多補充水分，以避免中暑。

東京都今天有136人疑因中暑送醫，年紀最小9歲，最大98歲。其中70歲以上占54%；有6人命危，年齡層分布在50幾歲到90幾歲之間。

日本氣象廳表示，今天以東海、西日本地區為主出現酷暑氣候。靜岡縣濱松市今天下午12時10分測到41.1度，平2018年7月埼玉縣熊谷市觀測到41.1度的日本最高溫紀錄。

今天日本多處觀測到高溫，岐阜縣美濃市及宮崎縣西米良村觀測到39.7度、長野縣飯田市南信濃觀測到39.5度、奈良縣十津川村風屋及高知縣四萬十市西土佐觀測到39.4度。

以東海、西日本為主的地區今天最高溫逼近40度。全國今天有26個觀測點測到最高溫新紀錄。預測明天白天最高溫，山口市、熊本縣人吉市及大分縣日田市氣溫39度。名古屋、岡山市、鹿兒島市氣溫38度。高知市、甲府市氣溫37度。

中暑 日本 高溫

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