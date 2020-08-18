憂白俄羅斯暴力鎮壓 歐盟罕見召緊急峰會

(德國之聲中文網) 歐盟通常不會召開緊急峰會討論外交政策，但在白俄羅斯大規模示威不斷的情況下，歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel)周一(8月17日)通過視頻會議，呼籲在8月19日召開特別大會。

他在推特上寫道 :「白俄羅斯人民有權決定自己的未來，自由選舉他們的領導人。對示威者的暴力是不可接受、不能被允許的。」

他在波蘭和捷克施壓下發起這個會議。上周歐盟外長討論白俄羅斯問題時，這兩個成員國曾呼籲召開緊急峰會。

德法元首都開腔譴責白俄羅斯政府武力鎮壓和平示威。德國總統施泰因邁爾 (Frank-Walter Steinmeier)表示，欽佩和平示威者的勇氣，呼籲白俄羅斯總統盧卡申科走對話的道路，不要訴諸暴力又說當地軍隊不應該 「對自己的人民犯下暴力罪行」。

正在地中海度假的法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)也在推特上說，歐盟不得不為 「數十萬白俄羅斯人和平抗議，要求尊重他們的權利、自由和主權 」而挺身而出。

促盧卡申科下台？匈牙利或反對

有歐盟成員國呼籲白俄羅斯重新舉行選舉。德國政府發言人塞伯特 (Steffen Seibert)表示，歐洲安全與合作組織 (OSCE)可協助審查投票。白俄羅斯是歐安組織的成員，該組織自2001年以來一直向該國派遣選舉觀察員，但該組織表示，明斯克沒有邀請其任何代表監督8月9日的投票。

目前擔任歐盟理事會輪值主席國的德國，在當前危機中扮演著調解人的角色。政府發言人塞伯特表示，德國總理默克爾上周末已與歐洲伙伴討論白俄羅斯局勢。

不過，歐盟迄今尚未明確要求盧卡申科下台，特別會議後會否發出類似聲明，將取決於成員國能否達成共識。歐盟駐布魯塞爾的外交官表示，他們希望是次峰會能向白俄羅斯反對派發出強烈的團結信號。

但此舉或遭匈牙利反對，該國與盧卡申科關系良好。匈牙利外長西齊亞爾托 ( Peter Szijjarto)上周曾呼籲各方與明斯克進行對話。

反對派領袖籲倒戈

與此同時，在8月9日大選後逃往立陶宛的白俄羅斯反對派領袖齊哈努斯卡婭 (Sviatlana Tsikhanouskaya) ，在8月17日發表視頻講話，稱已准備好領導國家，「我本來不想當政治人物，但命運決定了我得站在第一線對抗專制統治和不公正。」。

反政府示威造成大規模警民沖突，至少2名示威者死亡，約7千人被捕。視頻和照片顯示，大批獲釋示威者身上有傷，或曾遭受酷刑對待。當局否認警暴的指控，但示威者揚言提告。

白俄羅斯8月9日舉行總統選舉，已在位26年的盧卡申科第六度當選總統，獲得80%選票，其對手齊哈努斯卡婭只有10%。反對派抨擊他選舉舞弊，首都明斯克及全國多地有數以十萬計民眾上街示威，遭警方武力鎮壓。

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