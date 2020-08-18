聽新聞
test
0:00 / 0:00
勇！受訪時發現後方翻船 71歲葡萄牙總統立馬跳海救人
現年71歲的葡萄牙總統索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）近日在海灘接受訪問時，發現海上有兩名女子翻船溺水，他二話不說中斷訪問並跳海救人，畫面曝光後被外界封為英雄。
英國BBC報導，索薩日前在阿爾加維地區度假，以促進該地旅遊業，15日下午在阿爾沃爾海灘接受電視台記者採訪時，發現不遠處的海上有一艘獨木舟翻船，船上兩名女子落水後在呼救，索薩見狀後便跳進海裡游向她們。
當時也有另名民眾協助兩名女子翻正船身，同時一名騎著水上摩托車的人也試圖提供協助，隨後將獨木舟拖回岸上。
索薩在英勇救人後向記者說，兩名女子來自另一個沙灘，但由於水流過強，她們的小船被大浪打翻，落水後吞了不少水，且無法將獨木舟翻正，也不能爬上去或游泳，強調民眾在海邊戲水要注意安全。
根據網路消息，索薩年輕時愛好游泳，多次獲得過游泳比賽冠軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言