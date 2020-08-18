勇！受訪時發現後方翻船 71歲葡萄牙總統立馬跳海救人

現年71歲的葡萄牙總統索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）近日在海灘接受訪問時，發現海上有兩名女子翻船溺水，他二話不說中斷訪問並跳海救人，畫面曝光後被外界封為英雄。

英國BBC報導，索薩日前在阿爾加維地區度假，以促進該地旅遊業，15日下午在阿爾沃爾海灘接受電視台記者採訪時，發現不遠處的海上有一艘獨木舟翻船，船上兩名女子落水後在呼救，索薩見狀後便跳進海裡游向她們。

當時也有另名民眾協助兩名女子翻正船身，同時一名騎著水上摩托車的人也試圖提供協助，隨後將獨木舟拖回岸上。

索薩在英勇救人後向記者說，兩名女子來自另一個沙灘，但由於水流過強，她們的小船被大浪打翻，落水後吞了不少水，且無法將獨木舟翻正，也不能爬上去或游泳，強調民眾在海邊戲水要注意安全。

根據網路消息，索薩年輕時愛好游泳，多次獲得過游泳比賽冠軍。