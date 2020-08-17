態度大轉彎！白俄總統：修憲公投過關後 願重辦大選

白俄羅斯總統魯卡申柯面臨大規模示威要求他下台的強大壓力，俄羅斯新聞社報導，魯卡申柯17日鬆口表示，若修憲公投過關，可以重辦總統大選。歐盟預定19日召開緊急峰會，討論白俄政治危機。

白俄9日大選後，官方宣布執政已26年的魯卡申柯以八成得票率勝選，但反對黨指控作票，街頭不斷上演抗爭。反對派16日發動示威，估計22萬人參與，規模是白俄1991年獨立以來最大。國營電視台等單位17日發起罷工，魯卡申柯17日視察首都明斯克一家國營拖拉機工廠，為自己勝選辯護，但工人報以噓聲並高喊「滾蛋」。

他告訴工人說：「除非你們殺了我，否則政府不會再辦一次大選。」

不過，俄新社報導，魯卡申柯已鬆口表示，如果修憲公投過關，將依照新憲重新舉辦大選，但修憲和公投不會在街頭抗爭下舉行。路透指出，魯卡申柯這番話顯然是想緩和街頭示威壓力。

魯卡申柯的主要對手史瓦特蘭娜．季哈諾夫斯卡亞在流亡地立陶宛發布影片，宣告願意回國擔任過渡時期的總統。季哈諾夫斯卡亞17日發布影片，宣布準備好接任白俄總統，「好讓國家安定，這樣才能盡快釋放所有政治犯，並為重選總統創造條件」。

支持和反對魯卡申柯的群眾，16日都在明斯克集會。官方統計，支持魯卡申柯的集會有6萬5000人參加，但民間估計僅一萬人。至於反魯卡申柯集會「為自由遊行」，民間估計有10萬到22萬人參與。白俄獨立媒體Tut.by新聞網說，16日的反對派集會規模是「白俄從蘇聯獨立以來最大」。

白俄情勢會如何演變，目前尚難預料。美國總統川普17日說，白俄的情況「很糟糕」，美國正在密切觀察。

白俄鄰國立陶宛證實，白俄已開始在西部邊境進行軍事演習，立陶宛和北約組織正在密切觀察情勢。盧卡申柯16日對支持他的群眾發表演說時，指控北約在白俄西部邊界擴大軍事部署，白俄也將在當地舉行軍演。

歐洲理事會主席米歇爾說，歐盟將在19日召開視訊會議討論白俄問題。他說：「白俄民眾有權利決定他們的未來和自由選出他們的領導人。暴力對待示威者不為人所接受，也不被允許。」

魯卡申柯已向俄國求援，歐盟則暗示俄國勿出手干預白俄政局。