白俄羅斯總統求援保政權！普亭竟不挺 原因很現實

白俄羅斯總統魯卡申柯15、16日與俄國總統普亭通電話，希望俄國出手保住他的政權，但普亭並未表態力挺魯卡申柯續任。英國衛報報導，白俄不像烏克蘭有克里米亞等親俄地區，讓俄國可乘機發動軍事干預，俄國可能會先觀察未來幾天魯卡申柯能否控制情勢，再決定下一步行動，外傳魯卡申柯已做好最壞打算，若局勢失控可能下台流亡俄國。

俄國發表聲明說，依據兩國聯合軍事協定，當白俄遭遇外部壓力時，俄方準備好在必要情況下提供協助。不過，俄國並未表明支持魯卡申柯繼續掌權。

俄羅斯高等經濟學院外交事務專家蘇斯洛夫說：「俄國當局看出，魯卡申柯的時代結束了。」彭博資訊報導，據說魯卡申柯身邊的人已向俄國政府打探，魯卡申柯一旦被迫下台，有無可能流亡到俄國。

白俄這個前蘇聯國家爆發大規模反政府示威，令人聯想到2014年，同為前蘇聯國家的烏克蘭示威者把總統亞努科維奇趕下台，後來俄國出兵干預，併吞烏克蘭克里米亞，烏克蘭頓涅茨克州和盧甘斯克州爆發政府軍與親俄分離主義分子的內戰。

不過，分析家指出，俄國不太可能出兵到白俄，因為白俄人民似乎普遍反對魯卡申柯，沒有什麼地區比較親俄，俄國在白俄沒有插手的空間，除了魯卡申柯本人支持俄國出兵以外，白俄幾乎沒人支持，而且如果俄國出兵干預，反魯卡申柯示威潮會擴大為反普亭。蘇斯洛夫說：「俄國一旦介入白俄內政，就沒有和平解決的可能性。」

此外，白俄反對派刻意避開「親俄還是親西方」的議題，以免激怒俄國。白俄羅斯戰略研究所專家莫傑科說：「白俄示威運動根本沒提到俄國。他們是反對魯卡申柯，沒人在談親俄還是親歐。」

莫傑科說，俄國傾向於支持勝利的一方，白俄人民不認為俄國會出手支持政權搖搖欲墜的魯卡申柯。

衛報說，普亭可能靜觀其變，如果魯卡申柯壓制住示威潮，普亭可能要他加強白俄與俄國經濟整合。