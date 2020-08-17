快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

多國新總統上任 美國務卿特往祝賀

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

多明尼加新總統上任，讓美國國務卿龐培歐不畏疫情，特別親自前往慶祝！多明尼加大選選出右派新總統阿比納迪爾，終結該國16年的中左派統治。由於該國在聯合國安理會中是唯一支持美國延長對伊朗制裁的國家，美國為表感謝，龐培歐親自飛往多明尼加，慶祝他宣誓就職。

美、多新友誼

根據《半島電視台》報導，現代革命黨總統53歲的阿比納迪爾在2016年也曾參選過多明尼加總統，當時以得票率第2敗給多明尼加解放黨的梅迪納，不過在今年大選中他終於打敗解放黨候選人卡斯蒂約，翻轉多明尼加16年來由解放黨長期執政的局勢。

原本該國的總統大選要在5月舉行，但是因為疫情影響從5月延期至7月5日，連阿比納迪爾在選戰期間都曾確診新冠肺炎，因此也花了一段時間進行隔離。而多明尼加今年被選進聯合國安理會15國，並在決定是否延長對伊朗的武器制裁上，獨排眾議支持美國延長制裁的決議，也讓龐培歐特別前往慶祝。

「這場選舉對其他（拉美）國家展現民主的力量。」雙方見面時都戴著口罩，龐培歐事後也發推文表示對阿比納迪爾的感謝，希望他上任以後可以改善雙邊關係，並讓拉美-加勒比海地區更加繁榮穩定。雖然多明尼加不畏疫情舉辦大選，但該國目前也超過86000人確診、1400人死亡，新總統仍得面對疫情挑戰。

積極拉攏右派國家

根據《Politicio》報導，美國近來在歐洲、拉美尋找自己的盟友，龐培歐在到訪多明尼加前，也去了波蘭、匈牙利與奧地利，這些國家都是右派政府，龐培歐也希望這些國家不要用華為的5G系統。

美國前國安顧問波頓也說，川普希望拉攏這些國家影響以德、法為決策主軸的歐盟。因為就日前伊朗武器制裁的延長與否，德、法、英在安理會都棄權，而俄國與中國也反對，川普也希望透過連絡這些國家，強化歐盟反中的立場。

【更多精采內容，詳見

多明尼加 龐培歐 疫情

延伸閱讀

拉美陸續復航 巴西救世基督像重新開放

龐培歐簽防務協議 美增加在波蘭駐軍

美國政府指定孔子學院為中國大陸駐外使團

趙立堅斥龐培歐像打了雞血 重複謊言無端指責大陸

相關新聞

挑戰強人總統的37歲家庭主婦宣告：準備好回國當總統

在白俄羅斯總統大選中成為強人總統魯卡申柯最強挑戰者的史瓦特蘭娜．季哈諾夫斯卡亞，17日在流亡地立陶宛發布影片，宣布準備好...

反擊空飄燃燒彈 以色列空襲哈瑪斯陣地

以色列軍隊十六日對巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的陣地發動新一波空襲，並關閉周圍的捕魚區，以回應以色列領土...

貝魯特爆炸太嚇人 埃及忙清港區危險物

埃及財政部長梅特（Mohamed Mait）今天表示，本月黎巴嫩貝魯特港區發生大爆炸後，他們已開始清理港口的廢棄與危險物...

泰國反政府示威延燒 要修憲改革君主制

「獨裁退位，民主萬歲！」超過1萬名示威者16日聚集在泰國首都曼谷，喊出建制派政府下台、修憲規範君主制、以及停止騷擾反對派人士等訴求。此外，支持泰王哇集拉隆功的王室成員...

普丁救我？白俄羅斯天下圍城...俄「口頭支援」歐洲最後獨裁者

白俄羅斯的反獨裁示威，進入了全國抗爭的第7天，拒絕下台也不願重新選舉的強人總統盧卡申科（ Alexander Lukashenko），周日在首都明斯克動員「挺強人大遊行」，但活動上的盧卡申科言行嚴重脫序，除了登高大喊「白俄不要進步！白俄不要改變！白俄不要自由！」外，傾全力召集的支持者不到5,000人，活動周邊更遭民主派示威者以白俄史上最大規模、超過10萬自由示威者的「反包圍」。然而在國內處境四面楚歌的同時，盧卡申科卻也緊急向亦敵亦友的「聯盟國」俄羅斯求救，並得到普丁總統「軍事援助」的口頭承諾——據報，盧卡申科已經下令淨空東部大面積的森林國境，欲替俄軍支援清空道路；但發出口頭承諾卻不動手的普丁，似乎仍有其他的盤算。

印尼獨立75週年 民眾唱國歌紀念歷史時刻

今天是印尼獨立75年國慶日，因疫情影響，例行慶典縮減規模或是取消，印尼政府鼓勵各界在上午10時17分播放國歌，以立正敬禮緬懷當年首度升起印尼國旗的時刻，許多民眾響應。

因疫情推遲大選 新西蘭是否「雙標」？

新西蘭總理阿德恩 (Jacinda Ardern)周一 (8月17日)宣布，因新冠肺炎疫情升溫，原定9月19日舉行的全國大選，將推遲4周至10月17日進行。

擱淺模里西斯日輪「斷兩截」 90噸燃油恐外泄

日本散裝貨輪Wakashio號早前在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺，外洩出大量重油汙染環境。模里西斯當局15日宣布，擱淺貨輪船身已斷裂成兩半，船體內殘存重油恐會外洩。當局在貨輪斷裂前已抽走3000噸燃油，但仍有約90噸燃油殘留。

6年來最大規模！泰國萬人示威 籲解散國會、改革王室

泰國上萬名抗議人士16日晚間聚集在民主紀念碑前，呼籲解散國會和修憲。這是2014年軍事政變至今最大規模的抗議，也是泰國延續近一個月學潮以來人數最多的一次集會。數十名身穿黃衫的保王黨也聚集於示威會場旁，聲言人民無權動搖君主制。

白俄20萬人示威「選後最大規模」 普亭允軍援強人總統

白俄羅斯總統魯卡申柯9日大選獲勝連任卻引發爭議，掀起空前示威潮，抗議人士16日再號召20萬民眾走上街頭；魯卡申柯同日也舉行集會，但媒體報導最多只有1萬人出席。魯卡申柯表示，俄羅斯總統普亭承諾會協助確保白俄國家安全。

倦怠頭痛體溫高 日本醫學會：病徵難辨新冠肺炎或中暑

地球暖化影響，全球氣溫不斷創新高，静岡縣濱松市今天再度出現41.1度平歷史紀錄高溫。日本急診醫學會在匯整國內外2700篇論文，7月發表的「新冠肺炎疫情下的熱中暑指南」，提醒熱中暑與新冠肺炎有許多類似的病徵，只從臨床症狀難以判別。

盧卡申科失民心 白俄羅斯成歐俄角力場

白俄羅斯總統盧卡申科周日(8月16日)指責北約向白俄羅斯西部邊境部署坦克和飛機，不過北約已出面否認。

熱門新聞

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

繼封殺TikTok、WeChat後 川普下個目標會是阿里巴巴？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。