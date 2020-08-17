多國新總統上任 美國務卿特往祝賀

多明尼加新總統上任，讓美國國務卿龐培歐不畏疫情，特別親自前往慶祝！多明尼加大選選出右派新總統阿比納迪爾，終結該國16年的中左派統治。由於該國在聯合國安理會中是唯一支持美國延長對伊朗制裁的國家，美國為表感謝，龐培歐親自飛往多明尼加，慶祝他宣誓就職。

美、多新友誼

根據《半島電視台》報導，現代革命黨總統53歲的阿比納迪爾在2016年也曾參選過多明尼加總統，當時以得票率第2敗給多明尼加解放黨的梅迪納，不過在今年大選中他終於打敗解放黨候選人卡斯蒂約，翻轉多明尼加16年來由解放黨長期執政的局勢。

原本該國的總統大選要在5月舉行，但是因為疫情影響從5月延期至7月5日，連阿比納迪爾在選戰期間都曾確診新冠肺炎，因此也花了一段時間進行隔離。而多明尼加今年被選進聯合國安理會15國，並在決定是否延長對伊朗的武器制裁上，獨排眾議支持美國延長制裁的決議，也讓龐培歐特別前往慶祝。

「這場選舉對其他（拉美）國家展現民主的力量。」雙方見面時都戴著口罩，龐培歐事後也發推文表示對阿比納迪爾的感謝，希望他上任以後可以改善雙邊關係，並讓拉美-加勒比海地區更加繁榮穩定。雖然多明尼加不畏疫情舉辦大選，但該國目前也超過86000人確診、1400人死亡，新總統仍得面對疫情挑戰。

積極拉攏右派國家

根據《Politicio》報導，美國近來在歐洲、拉美尋找自己的盟友，龐培歐在到訪多明尼加前，也去了波蘭、匈牙利與奧地利，這些國家都是右派政府，龐培歐也希望這些國家不要用華為的5G系統。

美國前國安顧問波頓也說，川普希望拉攏這些國家影響以德、法為決策主軸的歐盟。因為就日前伊朗武器制裁的延長與否，德、法、英在安理會都棄權，而俄國與中國也反對，川普也希望透過連絡這些國家，強化歐盟反中的立場。

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