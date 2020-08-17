泰國反政府示威延燒 要修憲改革君主制

「獨裁退位，民主萬歲！」超過1萬名示威者16日聚集在泰國首都曼谷，喊出建制派政府下台、修憲規範君主制、以及停止騷擾反對派人士等訴求。此外，支持泰王哇集拉隆功的王室成員，也在同日籌組反示威行動，指稱在法律規範下，君主制不是個可以隨便改革的議題。

抗議軍政府獨裁

根據《半島電視台》的報導，這次的行動主要由學生團體發起，除了16日的大型示威活動外，過去一個月也幾乎天天上街抗爭，訴求改變國家由軍人握權，而非人民選票掌控的現狀。除了要求去年在爭議選舉中勝選，仍穩座上位的前軍人總理帕拉育下台外，部分團體也提出國內的禁忌話題，要求以法律規範君主政體。

《紐約時報》的報導指出，抗爭者要求重新修改憲法，捨棄目前由軍方撰寫的版本，並要求國會解散。此外，示威者也要求政府對人權的保障，泰國政府有多次拘捕甚至殺害批評軍方與君主制的反對份子的案例，14日學運領袖巴利在內的3位抗爭領導人就在到逮捕，並在15日交保，據警方表示，目前還對12名抗爭領袖發出逮捕令。

觸及王室敏感話題

16日的示威活動舉在曼谷的民主紀念碑，是紀念1932年終結泰國絕對君主政體的和平革命的地標，泰國目前政體為君主立憲制，但抗爭領袖認為，皇室已經違反了憲法中組成政府的規定，當天的抗爭現場甚至以雷射投影出「我們為什麼需要國王？」的標語。

就在抗爭當日，支持泰王哇集拉隆功的數十位王室成員，也籌辦了支持建制派政府的示威活動，保皇派組織保護國家職業學生協調中心（CVPI）的領導人蘇梅特表示，「我不介意他們抗議政府，但是他們不能波及王室，」

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