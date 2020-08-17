澳洲擬強制付費給新聞媒體 Google：恐波及個資

澳洲打算強制數位科技巨擘就新聞內容付費給新聞媒體，美國谷歌公司（Google）今天對此發動攻勢，告訴用戶他們的個資可能會受波及。

法新社報導，澳洲上個月宣布，Google和臉書（Facebook）等公司，將必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。在此之前，雙方歷經18個月協商但無共識。

這些具里程碑意義的措施包括數以百萬計美元違規罰款，以及強制提高演算法透明度。演算法涉及內容排序，受到各公司嚴密保護。

Google現在展開反擊，以防澳洲這些措施生效。

Google今天在新主頁彈出訊息告訴用戶，澳洲人使用Google的方式會受波及，他們的搜尋體驗將因新規定而「受害」。

Google還有一封公開信，宣稱Google會被迫將用戶搜尋資料交給新聞媒體公司，並提供「有助於特意將排名高於其他」網站的資料，導致較小經營者的內容點閱率變少，嚴重衝擊個別內容創作者和頻道經營者。

Google表示，公司早與澳洲新聞媒體合作，每年付給他們數以百萬計美元及送出數十億次點擊量。

公開信寫道：「沒有鼓勵這類合作就算了，此立法卻是要提供大媒體公司特殊待遇，並鼓勵他們提出許多不合理要求，讓我們的免費服務岌岌可危。」

路透社報導，澳洲財政部長佛萊登柏格（JoshFrydenberg）上個月告訴記者，澳洲將成為全球第一個要求臉書和Google付費給新聞媒體的國家，預計今年通過立法。