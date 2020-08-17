因疫情推遲大選 新西蘭是否「雙標」？

新西蘭總理阿德恩 (Jacinda Ardern)周一 (8月17日)宣布，因新冠肺炎疫情升溫，原定9月19日舉行的全國大選，將推遲4周至10月17日進行。

新西蘭法律規定，阿德恩可以推遲選舉最多兩個月。她說目前政府首要工作是抗疫，並指希望確保選舉公平進行，讓選民有充分機會了解各政黨和候選人的信息，但強調無論疫情如何，她都不會考慮再次推遲選舉，「我完全沒有打算改變這一點」。

選前民調顯示，阿德恩所屬的工黨獲看好贏得連任，外界相信她不會希望延遲選舉。但疫情爆發後，各黨派被迫暫停競選活動，在野黨和工黨執政盟友新西蘭優先黨都要求當局延遲大選。

新西蘭疫情上周死灰復燃，結束連續102天零本土病例的記錄，最大城市奧克蘭 (Auckland)需要緊急封城，疫情源頭仍然不明。據約翰霍普金斯大學數據，新西蘭累計1622起確診病例，22人病亡。

親建制媒體諷「雙標」

新西蘭押後選舉的消息，被多名香港建制派人士及親中媒體炒作，中國國務院僑務辦公室旗下香港中國通訊社主辦的《香港新聞網》、《香港商報》、《文匯報》等在報導中都以「雙標」 (雙重標准)形容之，批評身為「五眼聯盟」成員之一的新西蘭此前才譴責香港推遲立法會選舉，現在自己也這樣做。

但事實上，兩者存在一定差異，新西蘭僅押後選舉4周，香港立法會選舉則押後足足一年。

民意方面，目前支持度一直維持在6成以上的阿德恩有選舉優勢，她是在新西蘭反對黨不斷施壓以及與各黨討論後決定推遲大選。而香港特首林鄭月娥個人支持度在100分中只有26.9分，反對率高達72%，加上建制派在去年區議會選舉大敗，民主派以高民望可在立法會取得過半數議席，林鄭在並未取得朝野共識下推遲選舉，被外界指稱是「選情嚴峻」下的政治考量。

8月9日，包括新西蘭在內的「五眼聯盟」外長發表聯合聲明，對香港推遲立法會選舉表示「嚴重關注」，稱此舉破壞了民主進程。

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