擱淺模里西斯日輪「斷兩截」 90噸燃油恐外泄

日本散裝貨輪Wakashio號早前在印度洋島國模里西斯外海觸礁擱淺，外洩出大量重油汙染環境。模里西斯當局15日宣布，擱淺貨輪船身已斷裂成兩半，船體內殘存重油恐會外洩。當局在貨輪斷裂前已抽走3000噸燃油，但仍有約90噸燃油殘留。

NHK報導，模里西斯當局15日表示，Wakashio號於當地時間下午4時30分左右，船身前後大舉分離，已斷成兩半；附近的海水顏色呈現褐色混濁狀，與周圍藍色海水截然不同。

擔心船體內殘存重油恐會外洩，當局除出動海岸警備隊船舶外，正與專家協商，準備動用拖船拖離。當局14日已發表聲明，將針對重油汙染向船東和保險公司請求損害賠償。

路透報導，這艘貨輪載有約4000噸燃油，7月25日撞上珊瑚礁擱淺，已外洩約1000噸燃油，危及珊瑚礁、魚類和其他海洋生物，科學家形容這是模里西斯遭逢的最嚴重生態災難。當局表示，預料天候於未來幾天會惡化，浪高將達4.5公尺。

日本環境大臣小泉進次郎15日表示，東京打算派遣一批環境部官員和其他專家，評估損害情形。Wakashio號的船東是日本長鋪汽船公司（Nagashiki Shipping），由商船三井公司（Mitsui OSK Lines）包租營運。

科學家表示，這起洩油事故仍在發展中，但所造成損害可能會影響模里西斯及其所仰賴的觀光經濟長達數十年。移除擱淺的那艘貨輪可能得耗費好幾個月時間，模里西斯前宗主國法國已表明，將會協助清理汙染。