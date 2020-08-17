6年來最大規模！泰國萬人示威 籲解散國會、改革王室

萬人籲解散國會修憲 泰爆6年最大規模示威 路透社

泰國上萬名抗議人士16日晚間聚集在民主紀念碑前，呼籲解散國會和修憲。這是2014年軍事政變至今最大規模的抗議，也是泰國延續近一個月學潮以來人數最多的一次集會。數十名身穿黃衫的保王黨也聚集於示威會場旁，聲言人民無權動搖君主制。

高舉「3指禮」抗爭手勢

學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）7月18日晚間號召抗議政府施政，並提出解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法等提出3大訴求，在全國各地掀起學生抗議浪潮。

由自由青年轉型而成的自由人民（Free people），16日晚再度在民主紀念碑前舉行大型集會，重申3訴求，並期許泰國實現真正的君主立憲制。逾萬民眾高喊「總理下台」口號，不少示威者高舉衍生自電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）的「3指禮」抗爭手勢。

10日晚有3000多名泰國學生和抗議人士在法政大學集會，有學生代表公開提出改革王室的訴求。由於泰國有嚴厲的「冒犯君主罪」，民眾公開要求改革王室非常罕見。16日晚的集會是自10日之後最大型的集會，各界高度關注。

當天也有部分「保王派」到場抗議，但沒有和參與示威的民眾起衝突。泰國警方仍嚴陣以待，在現場布置上百警力。

親政府議員：不想出軍隊 盼和解

人權觀察15日表示，警方準備在未來幾日拘捕至少31人，包括學運領袖；警方說，已對12名示威領袖發出逮捕令，令外界關注這次示威是否發生血腥鎮壓。泰國政府發言人稱，首相巴育期望避免暴力，已下令內閣採取措施促進不同世代的溝通。

新聞網Thai Enquirer上周引述親軍政府的人民國家力量黨一名國會議員說：「我們不想動用軍隊對付學生，那樣將一發不可收拾，可能發生流血事件。」他表示希望政府和示威者透過談判達成和解。要是發生血腥鎮壓，許多政府中人都會不自在，不太可能繼續服務下去。