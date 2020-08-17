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白俄20萬人示威「選後最大規模」 普亭允軍援強人總統

世界日報 / 編譯中心╱綜合16日電

白俄羅斯總統魯卡申柯9日大選獲勝連任卻引發爭議，掀起空前示威潮，抗議人士16日再號召20萬民眾走上街頭；魯卡申柯同日也舉行集會，但媒體報導最多只有1萬人出席。魯卡申柯表示，俄羅斯總統普亭承諾會協助確保白俄國家安全。

兩派民眾 同日示威較勁

中央社引法新社報導，16日有數十萬反魯卡申柯的群眾沿著首都明斯克的獨立大道前進，沿途高喊「滾蛋！」並高舉抗議標語，包括「我們反對暴力」和「魯卡申柯必須對酷刑和死亡給交代」。

此外，15日也有數千示威者包圍在明斯克的國營電視台，不滿報導偏頗，抹黑示威者，要求全面且公正地報導。電視台多名主播及記者也因不滿報導方針而辭職抗議。目前，已有至少有兩人在鎮壓行動中喪命，並有數千示威者被捕。

另一方面，魯卡申柯的支持者16日也在明斯克舉行選後首場集會。魯卡申柯的媒體聯絡人說，有5萬支持者參加集會。但法新社記者估計，現場頂多只有1萬人。白俄羅斯反對派媒體則報導，魯卡申柯用巴士把國內其他地方的民眾載來明斯克參加集會，這些人是被迫出現。

北約大軍壓境 下令軍演反制

魯卡申柯對群眾發表慷慨激揚的演說，聲稱北大西洋公約組織（NATO）的戰車和飛機，已部署在距離白俄羅斯西部邊界僅15分鐘路程的地點。

他表示：「北約部隊正在我們的大門口。立陶宛、拉脫維亞、波蘭和烏克蘭都命令我們重新選舉。」但此時若重新大選，白俄羅斯將「亡國」。他16日並下令派遣空降兵集結在接壤波蘭和立陶宛的西部邊境，將一連四天展開軍演，令局勢更形緊張。

魯卡申柯並表示，普亭已承諾依據兩國聯合軍事協定，當白俄遭遇外部壓力時，俄方已準備好在必要情況下提供軍事協助。

北約隨後發布聲明，否認在白俄羅斯西部邊界附近加強軍事部署，北約還要求白俄羅斯當局保障人民基本自由，包括和平示威權利。

白俄羅斯 北約 波蘭

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