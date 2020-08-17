最短暑假！因新冠肺炎延宕課程 日本部分中小學只放9天

新冠肺炎疫情影響許多學校授課，為了趕上進度，日本全國各地都紛紛縮短暑假長度，多個地方政府中小學在今天開學，暑假被縮短到只剩下9天。

綜合NHK等日媒報導，由於今春因應新冠肺炎，日本各地學校都曾停課，為了趕上進度，從北海道、到本州宮城、福島、靜岡、神奈川、兵庫、到九州、四國，都有地方政府提前在今天開學，創下史上最短的暑假。姫路市中小學不只提前開學，未來每周還要多上一節課趕進度。

由於日本近日受到高氣壓籠罩，太平洋沿岸氣溫上升，多地溫度高達35度以上，甚至出現超過40度高溫，此時開學，校方都特別注意預防學生中暑。

有小學生受訪表示，雖然暑假很短，但跟家人度過了快樂了時光；但也有小學生說，暑假被縮短了，暑假作業有點多，暑假光寫作業就寫的很辛苦。