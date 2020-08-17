盧卡申科失民心 白俄羅斯成歐俄角力場

白俄羅斯總統盧卡申科周日(8月16日)指責北約向白俄羅斯西部邊境部署坦克和飛機，不過北約已出面否認。

65歲的盧卡申科在明斯克市中心舉行的支持者集會上發言，駁斥反對派要求重新選舉的呼籲，並敦促白俄羅斯人保衛自己的國家。

他對估計有5千人的集會大眾說：「我把你們叫到這裡來，不是為了保衛我，而是四分之一世紀以來第一次保衛你們的國家及其獨立。」

在他發言的同時，幾個城市數萬名抗議者再次聚集上街要求他下台。反對派總統候選人齊哈努斯卡婭 (Sviatlana Tsikhanouskaya) 8月11日已逃往鄰國立陶宛，她希望重新計算選票，並正在組建一個全國委員會，以促進權力移交。

北約表示，正在密切關注白俄羅斯的事件，但否認正在東歐進行軍事集結。北約發言人在一份聲明中說：「北約在聯盟東部多國軍事存在對任何國家都不構成威脅，而是嚴格防御性的、相稱的，並旨在防止沖突和維護和平的做法。」

8月9日盧卡申科宣稱在總統選舉中獲勝，不過他的反對者指控他操縱選舉。自此，白俄羅斯示威活動不斷，造成兩人在抗議活動中死亡，數千人被捕，其中包括德國之聲在白俄羅斯的記者。

盧卡申科：外國干預造成動亂

自蘇聯時期以來，已擔任白俄羅斯領導人26年的盧卡申科否認選舉舞弊。他說，外國干涉是造成動亂的罪魁禍首。

他告訴支持者：「如果我們向他們磕頭，我們就會進入失控狀態.....作為一個國家、一個民族、一個國家，我們可能滅亡。」

白俄羅斯一位發言者則對人群說：「祖國處於危險之中！」。支持者則高呼 ：「我們團結起來」，並揮舞著國旗。

68歲的格奧爾基耶夫娜 (Alla Georgievna)告訴路透社記者：「我支持盧卡申科，我不明白為什麼大家都起來反對他。多虧了他，我們才能按時拿到養老金和工資。」

另一方面，在反對派號召下，反政府抗議者在明斯克獨立大道上遊行，這是迄今為止最大規模的集會。

反對派的活動吸引了大量人潮，數十萬反對派支持者在全國範圍內舉行 「自由遊行」，再次向盧卡申科施壓，要求他下台。

美聯社估計有10多萬人參加在明斯克舉辦的活動，一列列的抗議者高舉勝利的標志，手持鮮花和氣球。許多人身穿白色衣服，這種顏色已經成為反對派運動的象征。

示威者舉著標語牌，上面寫著 「我們反對暴力」、「盧卡申科必須對酷刑和死亡負責 」等標語。

據當地媒體報道，這個擁有9百萬人口的前蘇聯國家的其他主要城鎮也出現了大規模的集會，這是連續第9天的反政府抗議活動。

德國之聲在莫斯科記者 雪雯 (Emily Sherwin)在推特上說，有跡象表明，在幾名高調的工作人員辭職後，國家電視頻道可能會不顧政府的控制，廣播中也包含了更多對抗議的報導。

歐盟針對特定官員制裁

歐盟表示，白俄羅斯總統選舉既不自由也不公平，並准備對選舉後的鎮壓實施制裁。

歐盟委員會副主席博雷爾 (Josep Borrell)在推特上贊揚了抗議活動，他說：「數十萬白俄羅斯人今天和平示威，要求釋放政治犯，起訴那些對警察暴行負責的人，並舉行真正的選舉。」

他補充說 :「歐盟站在白俄羅斯人民這一邊。」

法國總統馬克龍則表示，歐盟應該支持白俄羅斯的反政府示威活動。他說：「歐盟必須繼續動員起來，支持數十萬白俄羅斯人和平抗議，要求尊重他們的權利、自由和主權。」

德國財政部長肖爾茨（Olaf Scholz）則將盧卡申科描述為一個失去人民支持的 「糟糕獨裁者」。

他對《圖片報》說：「我堅信，這位總統已經沒有任何合法性，否則他不會用如此令人難以置信的殘暴武力進行統治。」

德國外長馬斯也對媒體表示，歐盟將針對特定個人進行制裁。他說：「這不是經濟制裁，因為那會主要影響白俄羅斯民眾，作為歐盟，我們希望懲罰被證明參與操縱選舉和暴力侵害示威者的特定個人。」

俄羅斯提供國安援助

8月16日稍早，俄羅斯表示，如果有必要，俄羅斯會向白俄羅斯提供軍事援助。莫斯科還表示，有外部壓力正在對該國施壓，但沒有說來自哪裡。

盧卡申科對國家電視台表示，他將把一個空中突擊旅調到白俄羅斯西部邊境。據俄新社報道，白俄羅斯軍隊還計劃從17日開始舉行為期一周的演習，以加強防御與波蘭和立陶宛的邊界。

在被問及如何防止俄羅斯卷入其中時，德國財長肖爾茨表示 ：「對其他國家進行軍事干涉是完全不能接受的，這破壞了我們根據國際法制定的所有規則。」

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