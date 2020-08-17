健康亮紅燈？日媒報導安倍吐血今去醫院 幕僚：一般健檢

暑休中的日本首相安倍晉三今早前往位於東京信濃町的慶應大學醫院。首相官邸上午未正式對外說明原因。由於近來安倍身體亮紅燈的傳言不斷，此一行程特別受到關注。但安倍身邊人士表示，這是一般健康檢查。

共同社等日本媒體報導，日本首相每半年前往慶應大學醫院例行健康檢查，安倍上次體檢是在6月13日，距今僅兩個月。院方關係人士告訴守候的記者團，此行是6月的追加檢查。官邸人士表示，安倍為確保休假結束重回崗位時，身體健康管理萬無一失，利用暑休時安排了單日健康檢察。Abema times也引述政府高官說法，安倍雖然疲累，但身體狀況沒有問題。

安倍15日出席全國戰歿者追悼式後，返回東京澀谷區的私人住宅，開始暑休。每日新聞報導，安倍預定將在自家休息至18日，再回到工作崗位。過去日本首相會利用7、8月安排約10天暑休，今年因為疫情被迫縮短，安倍也沒有如往年前往山梨別墅休養。

因應新冠肺炎疫情，安倍從今年1月開始曾連續工作147天沒有休息，過勞影響健康的憂慮聲音浮現。日本雜誌「FLASH」報導安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。周刊本月4日發行，雖然官房長官菅義偉隨即在當日例行記者會上否認，但安倍健康狀況仍舊倍受關注。自民黨稅制調查會長甘利明17日也在電視節目中對安倍過勞感到擔憂。

時事通訊報導，國會休會後，安倍沒有舉行過長時間的記者會，也避免出席休會期間的審查會，雖然他在出入首相官邸時會回應記者提問，但有人說他嗓子沙啞、氣色也不佳。

安倍在第一任首相任內，因潰瘍性大腸炎請辭下台，任期僅一年。