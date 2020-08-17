泰爆大規模示威 萬人籲解散國會修憲

泰國首都曼谷周日 (8月16日) 再次爆發大規模示威，近2萬名示威者聚集在曼谷的民主紀念碑前，呼籲該國政府解散國會並修改憲法。這場示威成為自2014年的政變以來，最大規模的抗議活動。

過去一個月，學生團體自由青年 (Free Youth) 與泰國學生聯盟 (Student Union of Thailand) 在泰國發起示威行動，號招民眾聚集於曼谷的民主紀念碑前，抗議政府施政並提出3大需求：解散國會丶終止騷擾異議人士與修正軍方所制定的憲法。自7月18日首場示威行動以來，泰國當地幾乎每天都出現示威行動。

而周日晚間，大批示威者再度現身民主紀念碑前，除了重申3大訴求外，也要求泰國實施真正的君主立憲制。然而，泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人若誹謗丶侮辱或威脅國王丶王後丶王儲或攝政王都可能被判刑1.5年至15年。此外，示威者還要求自2014年軍事政變後掌權的總理巴育辭職下台。

終結專制

現場群眾周日晚間不斷高喊「終結專制」，而著名的學生倡議者巴利(Parit Chiwarak) 也現身示威現場，他前一天才因參與推動民主的活動遭警方逮捕關押，後來才獲保釋。在現場示威者的簇擁下，巴利高舉了一個寫著「10點君主制改革」的標語。示威現場除了有警察外，也有一小群泰國皇室的支持者。

自從泰國軍方1932年推翻了君主專制並施行君主憲政制後，泰國經歷了多場政變。雖然泰國政府2019年舉辦了一場大選，但人民認為政府操縱大選結果，因此引發公眾不滿。

今年2月，泰國法院下令民主派的未來前進黨 (Future Forward Party) 解散，引爆了最新一波的示威行動。雖然新冠疫情讓示威暫時緩和，但自7月起，學生團體再次於泰國首都曼谷發起多場示威，示威也蔓延至泰國其他地區。

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