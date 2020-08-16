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拋棄德國？ 美與波蘭簽新防衛協定

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
美國與波蘭簽訂新防衛協定，將增加駐軍波蘭的員額。（photo by Wikimedia）
美國與波蘭簽訂新防衛協定，將增加駐軍波蘭的員額。（photo by Wikimedia）

美國日前與波蘭簽署新防衛協定，要將部分德國駐軍派駐到波蘭。美國總統川普上任以來就不斷批評北約盟國軍事開支過少，為了兌現支票，美國與軍事開支佔比較高的波蘭簽訂新防衛協定，將部分在德國的駐軍改駐波蘭，重新調整歐洲軍力部署。

根據美國《Politico》報導，美國國務卿龐培歐在日前訪問波蘭時，與波蘭簽訂「加強防禦合作協定」，為美國增加波蘭駐軍打下基礎。波蘭外長札普托維奇表示，這份協議將穩固波蘭的安全與發展。在這份協定下，美國將可以使用更多的波蘭軍事設施，並增加美軍駐紮員額。

美國目前與其他數個北約盟友如比利時、匈牙利與羅馬尼亞簽有類似協定。在該協定下，美國駐波蘭的軍隊總數將達到5, 500人。若面對外來威脅，美軍最多能增援到2萬人。美國陸軍第五軍總部也將從德國搬遷到波蘭。

《英國廣播公司》指出，目前美國在德國派有4萬人部隊，但將在未來撤出約1.2萬人。美國總統川普更直白地表示，這是因為德國並沒有達到國防預算佔GDP2%的要求。外界表示，削減德國軍力並將部分兵力部署至波蘭是否在戰略上能繼續維持對俄羅斯的壓力仍不得而知。

但這明顯地顯示，相較於德國而言，川普更喜歡「肌肉波蘭」，只因為他們有佔比較高的國防預算。而德國官員在得知撤軍與波蘭新協定後，則批評此舉會削弱北約的力量，並讓俄羅斯更肆無忌憚。據統計，美國總共將減少6, 400名歐洲駐軍。

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