杜特蒂欲恢復死刑 各方論點打臉反對

菲律賓強人總統杜特蒂積極推動恢復死刑，盼以嚴刑峻法對抗毒販，但此舉在宗教、國際聲浪、甚至是數據層面都不被肯定！杜特蒂從上台以來就崇尚峻法，一直嘗試恢復定期死刑配合掃毒政策，近期更積極提出多項死刑配套法案，引起天主教會與國際人權組織的反對，教會對菲國有很大的影響力、更是二次廢死的主力，研究也指出，沒有證據能肯定死刑有威懾作用。

盼死刑加強掃毒力道

菲律賓強人總統杜特蒂自16年上任，就積極掃毒，更奉嚴刑峻法為圭臬，對武裝警察一律開綠燈，賦予他們擊殺毒販的權力，甚至鼓勵一般市民殺害毒蟲，菲律賓人權觀察組織發言人孔德就說，目前杜特蒂已經在掃毒大戰中握有很大權力，但他依然想進一步獲得新武器：恢復死刑。

根據《英國廣播公司》報導，杜特蒂之前一直呼籲死刑，總是會受上議院（參議院）的約束，但在去年年中選舉後，親杜派的盟友贏下參議院的多數席次，杜特蒂的恢復死刑論很可能成真，上週就已經有23項死刑配套法案進到委員審議會討論。

天主教會反對

此舉引發各層面的激烈辯論，按照民意調查機構的普查，認同杜特蒂恢復死刑的也有一大半人，但反對派理論點更多元，分成宗教、國際聲浪與名聲、數據各項說法。

《商業鏡像網》提到，宗教層面上，菲律賓歷史有過2次死刑、廢死的過程，第2次廢死是在06年，由天主教教會所領導，由於天主教對菲律賓人有著重大影響力，教會當時引用教宗方濟各的說法，認為死刑剝奪生命的不可被侵犯，以及生而為人的尊嚴，況且死刑是不可逆的，無法彌補司法出現失誤的問題。

研究數據也不贊同

如今，天主教會再度出面反對，也提到國際名譽的問題，該國主教指出，菲律賓曾做過國際承諾、不恢復死刑，一旦違背諾言會讓國際社會地位不受信任。至於常被杜特蒂駁斥的國際人權組織也補充，若通過這些法律，加上杜特蒂上任後，未受審判就擊殺超過2.7萬人，都將違反成堆的國際人權法。

最終，《英國廣播公司》也提到，至今未有任何菲律賓研究證據能說明「死刑嚇阻毒品濫用」，即便杜特蒂手段如此強硬，該國的毒品流通和走私絲毫未減，反之，以該國最高法院的資料，下級法院做出的死刑判決中就有高達7成是「誤判」，數據上也不贊同杜特蒂的恢復死刑說。

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