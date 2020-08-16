格陵蘭融冰加速「已難以挽回」 全融化將使海平面上升6公尺
新研究顯示，格陵蘭冰層可能已經融化到無法挽回的地步，無論全球以多快的速度降低溫室氣體排放，冰層仍可能繼續融化。冰川融化已造成全球海平面每年平均上升1公釐。如果格陵蘭的冰全部融化，全球海平面平均將上升6公尺，足以淹沒全球許多沿海城市，不過這個過程將花上數十年。
路透報導，科學家研究橫跨北極234個冰川、截至2018年的34年數據發現，年降雪量已經不足以補充冰川在夏季融化而流失的雪和冰。
研究作者之一、俄亥俄州立大學冰河學家霍華特說：「格陵蘭好比煤礦坑裡的金絲雀（編按：英文諺語中「早期預警」的含意），而這隻金絲雀在這個時間點已差不多死了。」研究團隊將報告發表在「自然通訊地球與環境」期刊。
過去30年來，北極暖化的速度比起全球其他區域至少快兩倍，此現象被稱為「北極放大」效應，而極地海冰在今年7月創下40年來最低點。
新研究顯示，該地區現在只會每100年才會增加一次冰層質量，因此一旦大量流失冰要重新長回冰層有多麼困難。
研究主筆、俄亥俄州立大學冰河學家金恩說：「我們消耗的雪量，比我們在『好年頭』累積的還要多。」金恩表示，這項重大發現應該促使各政府為海平面上升做準備。
科學家表示，全球仍能透過降低碳排來減緩氣候變遷，即使格陵蘭難再累積覆蓋其200萬平方公里的冰層，遏制全球氣溫上升也能放慢冰層流失的速度。
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