4年來首次！日閣員「終戰日」參拜靖國神社 南韓：深感失望

8月15日是第二次世界大戰結束75周年，日本四名閣員到靖國神社參拜，是日本時隔四年有閣員在「終戰日」前往靖國神社參拜。南韓外交部在其官網發表評論，深表失望和憂慮。共同社分析，此舉可能與自民黨內對中國反彈態度增強，以及日中關係陷入停滯有關。

日本環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、沖繩北方擔當大臣衛藤晟一及總務大臣高市早苗15日到靖國神社參拜，打破日本閣員過去4年來為避免激怒鄰國，刻意迴避在「終戰日」於靖國神社參拜慣例。

而日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」會長、前參議院副議長尾秀久，以及前文部科學副大臣水落敏榮上午也前往參拜。此聯盟的議員往年都會在「終戰日」一起前往參拜，今年受到疫情影響，取消集體參拜。

日本首相安倍晉三則是以執政黨自民黨黨魁身分，自掏腰包奉納祭祀費。安倍第二度執政的隔年，也就是2013年以來連續8年在「終戰日」向靖國神社供奉祭祀費。

南韓外交部對此表示，日方領導人應該正確面對歷史，透過實際行動展示具有誠意的反省和懺悔，才能構建面向未來的韓日關係。

此外，日本政府在東京武道館舉行全國戰歿者追悼儀式。日皇德仁與皇后雅子出席首相安倍晉三率內閣閣員、官員、戰歿者遺族等約500人出席。德仁致詞時說，殷盼在深切的反省之上不再有戰爭慘禍。

德仁在致詞時表示：「想到因那場大戰失去寶貴性命的許多人及其遺族，我內心再度感到深沉的哀傷。」也談到目前面臨疫情蔓延的新苦難，「由衷期盼我們能攜手共渡這個難關，祈求世人幸福與和平。」這是日皇在戰歿者追悼儀式致詞時首度加入當今面臨的難題。去年參加追悼儀式者共約6200人，其中遺族4989人。但今年受到疫情影響，有20府縣取消派人參加追悼式。

安倍晉三致詞說「誓言不會再有戰爭的慘禍」，安倍連續6年都表達不會再有戰禍的決心。值得注意的是，安倍於2012年底第2度執政後，連續8年未提及加害責任與反省，也未提及日本對亞洲各國的加害責任。