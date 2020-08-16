鐵票也示威 白俄強人通話普亭求援

白俄羅斯9日舉行總統大選，魯卡申柯贏得第六個任期，但反對派人士指控舞弊，引發連日大規模示威。原本是魯卡申科基本盤支持者的白俄國營事業勞工也宣布罷工，加入示威行列。魯卡申柯14日與俄羅斯總統普亭通電話，似有求救意味，顯示白俄情勢恐相當不穩。

白俄警方粗暴對待示威者的影片13日在社群網站傳開，民眾怒火一發不可收拾。據信逾萬名蘇聯時期設立的國營事業「明斯克拖拉機廠」勞工14日走上街頭，表示在政府重新舉行公平選舉前，他們將持續罷工。

白俄首都明斯克的獨立廣場14日被抗議群眾塞爆，機廠員工追里夫斯基說：「我們拒絕回去工作。人們拒絕這個總統，他不具合法性。」工廠領班羅斯也說：「這些人比納粹還糟。」除明斯克拖拉機廠，運輸、汽車、煉油、紡織、肥料等工廠員工紛紛加入抗議行列，反映出不滿政府的勢力已從都會中產階級向外大幅擴散。

白俄政府13日讓步，釋放數千名早前逮捕的示威者，這些人傷痕累累，顯示在牢獄中遭警察毆打，讓民怨火上加油。儘管魯卡申柯仍掌權，但示威快速削弱其聲勢，未來數天恐是關鍵。

魯卡申柯14日稱：「目前有必要和普亭通電話，這已不單是白俄羅斯的威脅。」魯卡申柯被稱作「歐洲最後獨裁者」，統治白俄羅斯26年，此次選舉宣稱贏得八成選票。呼聲甚高的季哈諾夫斯卡亞上周已流亡至鄰國立陶宛。

近萬白俄民眾上街 送行示威罹難者

另外，近萬名白俄羅斯民眾15日齊聚首都明斯克的「普希金」地鐵站，悼念在此喪命的34歲男子塔萊科夫斯基，他在10日的警民衝突中不幸死亡。