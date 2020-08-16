北韓4高官買春女大生 金正恩震怒處決

北韓領導人金正恩近期執行一場公開處決，四名黨政高官與兩名皮條客，因涉及賣淫組織遭全數槍斃。六人被控利用平壤高檔公共澡堂，跟著名表演藝術大學女學生進行性交易。

自由亞洲電台報導，四名北韓高官透過皮條客約砲年約20歲的女大生，而這些女大生都來自名校，包括平壤音樂舞蹈學院、平壤戲劇電影學院，皮條客故意將賣淫場所安排在卡拉OK室，並向女學生承諾每月能賺約500美元。

金正恩得知後相當憤怒，因此在上月20日安排公開處決，一名消息人士在刑場觀看後證實。

涉案者不限於當天被處決的六人，還有多位勞動黨官員和決策者。Munsuwon老闆、甚至著名影星，都參與安排女大生跟勞動黨官員性交易。

賣淫在北韓違法，但當局通常睜一隻眼閉一隻眼。這次當局之所以這麼大動作，應是因為中央高階官員及名校大學生牽扯其中，當局希望透過公開處決樹立榜樣。