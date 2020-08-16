巴西商業教會涉貪 安哥拉政府令關閉

巴西福音教會（UCKG）因為涉及貪腐，遭安哥拉政府下令關閉！安哥拉檢察官已下令關閉屬於巴西最大教堂之一的禮拜場所，並指控其貪污腐敗。在首都盧安達。至少查封了7座屬於「上帝王國環球教會」（UCKG）的建築物。檢察官說，福音派教會參與了稅收欺詐和其他財政相關犯罪；而UCKG主事者則堅決否認有任何不當行為。

被視為商業教會

根據《Hidayatullah》報導，UCKG總部位於巴西聖保羅所羅門教堂，由主教埃迪爾·馬塞多於1977年在里約熱內盧建立，是擁有數十億電視公司RecordTV的所有者。1999年，UCKG聲稱在巴西有800萬成員，已經被認為是「商業教會」，並在英國，非洲和印度建立了會堂，該年全世界的成員總數超過1,200萬。

到2013年，該教堂也在紐約市布魯克林區擁有教會，根據美國環球教會的網站，截至2019年，該教會在美國33個州擁有300多個教會。後來該教會被指控從事類似於邪教的非法活動，包括洗錢、詐欺和巫術等，已經在幾個非洲國家被禁止。

涉及多項不法行為

根據《BBC》報導，去年，約有300名安哥拉UCKG主教脫離了巴西領導層，指責其管理不善，及「不夠非洲」等，UCKG主事者則稱這些指控為「誹謗」。爭端始於2019年，當時安哥拉主教先脫離了巴西教會，指責其「逃稅」，及違反「非洲和安哥拉現實」等做法。

12月，安哥拉當局開始調查，檢察長阿爾瓦羅·達席爾瓦·喬奧14日宣布查獲7座UCKG廟宇涉及不法。他聲明：「在紀錄中有足夠的跡象表明，UCKG涉及組織犯罪、稅收詐欺、資產非法出口、濫用信託及其他違反法律的不當行為。」

UCKG聲稱在巴西擁有約800萬會員，並在多個非洲國家設有分支機構。它提倡「成功神學」，信徒被告知「信徒的信仰、對教會的捐款將會帶來物質財富」。

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