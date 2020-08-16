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日星共組商務泡泡 移工普篩可入境

台灣醒報 / 台北報導
日本與新加坡達成商務人士入境免隔離協議，也針對移工提出開放申請的計劃。（photo by Pixabay）
日本與新加坡達成商務人士入境免隔離協議，也針對移工提出開放申請的計劃。（photo by Pixabay）

日本新加坡開放商務人士互通，外籍移工將可申請入境！新加坡外交部長維文及日本外務大臣茂木敏充日前在一場會議中就「商務泡泡」討論，同意雙方商務人士互通及免去14天隔離限制。日本更提出計劃，讓先前長期待在國內的移工，只要接受入境普篩及隔離，也開放申請。

日星互惠關係

根據《日本時報》報導，日本和新加坡達成協議，同意兩國商務人士互通組成「商務泡泡」，並免去14天的入境隔離限制。

新加坡外交部長維文及日本外務大臣茂木敏充日前在一場會議中就恢復商務活動進行磋商，同意9月起開放雙邊商務人士入境免隔離的策略，但前提是必須出示PCR核酸檢測陰性證明。茂木敏充說：「我們只需要再確認一些小細節，就可以進行這項互惠措施。」

日本及新加坡的確診人數都約5萬5000人，但日本的死亡案例破千名，新加坡僅有27人死亡。日本首都東京近期更頻頻爆出破千確診案例，已連續12天超過200人確診，新加坡則在解決國內移工群聚感染問題後，疫情相對穩定。

移工可申請入境

這項協議也是日本自疫情爆發進行出入境管制後，首次與他國達成政策上的共識。據《日經新聞》報導，日本方面正積極與16個國家進行類似的磋商，包括中國及南韓。目前日本僅開放公民入境，且一律得隔離檢疫14天。

日本政府更擬定另一計劃，打算讓長期在日本居住的外籍人士也可依法入境，包括泰國及越南等移工族群。計劃將開放一定名額，讓撐起該國產業基礎的他們得以申請入境，但需要進行入境普篩檢測及隔離檢疫14天。

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