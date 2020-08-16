實體唱片銷售慘 音樂產業線上發展

疫情限制人們外出，對音樂產業衝擊甚鉅！傳統上的音樂產業，靠著實體銷售和演唱會獲得大量收益，但因應各國在疫情下封城、限制旅行，人們聽音樂的習慣隨之改變，音樂產業也被迫調整以求生存，如發行量大減的唱片公司需祭出優惠方案留住顧客，唱片行也得轉向線上銷售，而不受空間限制的串流平台後勢較被看好。

實體銷售量大減

根據《BBC》的報導，疫情對唱片公司最直接的影響，就是因為許多分銷商和批發商的關閉，導致許多歌手新專輯的發行計畫都被延遲。英國獨立唱片公司Cherry Red Records的總經理韋拉斯科表示，在疫情下，做任何發片規劃都可能徒勞，唱片公司只能祭出折扣、限時促銷和特殊方案等方式維繫粉絲。

疫情讓許多人足不出戶，唱片行的營業額也大減，像是原先時常配合專輯促銷，舉辦店內演場會的英國獨立唱片行Rough Trade，至今已被迫關閉了4間門市。現在英國逐漸開放商家，但顧客量仍較以往少，Rough Trade不得不轉往線上銷售，並建立專屬線上訂單的批發倉庫。

串流平台後勢看漲

而較不受批發和銷售影響的串流音樂後勢看漲，串流平台Deezer指出，平台串流量英國在宣布封城後下降，但從5月底就開始回升。此外，人們聽音樂的習慣也改變，像是原先流量好的時段，從通勤時間6到7點，往後移到9到10點，除了原先的行動裝置外，使用者也開始用電視、遊戲機與智慧喇叭等裝置聽音樂。

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