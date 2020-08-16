人民抗議、國際制裁 白俄釋囚尋支持

白俄羅斯政府突然釋放32名俄籍囚犯，獲得俄羅斯軍事承諾支持！白俄羅斯強人總統盧卡申科因選舉不公面臨國內抗爭、國際譴責的內外交迫困境，日前無條件釋放俄羅斯囚犯已獲得普丁承諾軍事支持。一般認為，這是針對北約將在其週遭進行軍事演習及歐盟宣佈實施制裁的反應。

白俄突釋囚

根據《歐洲動態》報導，俄羅斯日前宣佈，白俄羅斯已釋放32名俄籍公民返國，這群人一度被白俄羅斯政府羈押，並指控其為俄羅斯的僱傭兵，意圖顛覆白俄羅斯政權。

俄羅斯檢察總長辦公室14日表示，「32名俄羅斯公民已經安全返國了。」大選後白俄羅斯人民走上街頭抗議選舉不公、爆發流血衝突，國際組織歐盟、聯合國及鄰國拉脫維亞、立陶宛則對白俄羅斯施壓，歐盟更已表明將對白俄羅斯政府實施制裁。

內外交迫之際突然釋囚，也讓許多人認為，白俄羅斯政府此舉是為了討好俄羅斯，換取其在國際上的支持。俄羅斯與白俄羅斯關係微妙，白俄羅斯將俄語納入官方語言，雙方更組成俄白聯盟使人民可自由在兩國間通行或居住。但近期俄羅斯欲併吞白俄羅斯的意圖明顯，也使兩國關係緊張。

尋求國際支持

白俄羅斯的抗議已持續7天，數以萬計的民眾與警方爆發流血衝突，至少6700人被捕。據《德國之聲》報導，盧卡申科週末表示，已與俄羅斯總統普丁通話，並獲得俄羅斯將確保其政府繼續運作的承諾。

《BBC》指出，盧卡申科說：「普丁總統已承諾在白俄羅斯受到外部軍事威脅時提供全面援助。」此舉被視為白俄羅斯對北約將在波蘭和立陶宛進行軍事演習的反應，先前緊急召開的歐盟外交部長會議上，決議對白俄羅斯政府官員進行制裁，美國也譴責這次選舉是「不自由、不公平」的。

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