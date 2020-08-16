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孟晚舟律師要逆轉 稱美國證據不可靠

世界日報 / 中國新聞組╱北京16日電

代表中國電信設備商華為首席財務官孟晚舟的律師近日在向媒體發布的文件中辯稱，美國用於引渡孟晚舟的證據「不可靠且有缺陷」，加拿大法院不應予以考慮。

美國之音報導，現年48歲的孟晚舟於2018年12月因美國逮捕令在加拿大被捕。美國稱她誤導匯豐銀行，掩蓋華為與伊朗的業務往來。孟則辯稱自己無辜，並在被軟禁在溫哥華的同時與美國打拒絕引渡的官司。

報導指出，孟晚舟的律師提交了包括前白宮律師約翰·貝林格（John Bellinger）在內的專家證人的證詞，以及一份概述華為與在伊朗開展業務的企業之間關係的陳述，以支持華為的論點，即美國在要求加拿大引渡孟晚舟時，省略了一些與匯豐銀行之間就華為在伊朗業務的溝通要點。

華為律師稱，這些文件顯示，美國所使用的一部分訴訟證據「明顯不可靠-如此不可靠和有缺陷-足以證明拒絕引渡孟晚舟是正當的。」

該問題定於9月在加拿大不列顛哥倫比亞省的法庭上進行辯論，作為引渡孟晚舟聽證會的一部分。整個引渡聽證過程預計將持續到2021年4月。

周一，孟晚舟將通過電話出席在加拿大法庭舉行的聽證會，要求加拿大司法部長發布更多與她被捕有關的機密文件，以表明她的權利受到了侵犯。加拿大司法部長隱瞞了一些與她被捕有關的文件。

孟晚舟的法律團隊辯稱，她的引渡程序應該由於檢方濫權而中止。

此外，此前有中國學者認為，美國為打擊中國5G科技市場，遂擴大限制華為。然而，人民日報報導，中國工信部最新統計顯示，截至6月底，中國5G基站累計超40萬個；截至7月底，5G終端連接數已達8800萬。

中國5G基站正以每周新增1.5萬個的速度增長，上半年新建5G基站25.7萬個，其中超過97%的建設需求通過利用存量資源來滿足。

孟晚舟 加拿大 引渡 華為

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