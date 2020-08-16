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為了2個原因 路透：中美貿談無限期推遲

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
在美中關係高度緊張下，原定15日舉行的美中經貿視訊受到高度關注，但突傳臨時喊卡。圖為中國副總理劉鶴(右)、美國貿易代表賴海哲(中)與美財政部長米努勤(左)，去年7月31日在上海西郊會議中心舉行談判。 路透
在美中關係高度緊張下，原定15日舉行的美中經貿視訊受到高度關注，但突傳臨時喊卡。圖為中國副總理劉鶴(右)、美國貿易代表賴海哲(中)與美財政部長米努勤(左)，去年7月31日在上海西郊會議中心舉行談判。 路透

中美原本預計15日舉行視訊會議，討論中美第一階段貿易協議的執行進度，但據路透報導，這項視訊會議已被「無限期推遲」，原因是中共高層正參加北戴河會議，美方也想給中方更多的時間提高購買美國產品的力度。美國總統川普政府則對中國目前的購買進度表示滿意，似乎沒打算放棄貿易協議。

媒體報導，美國貿易談判代表賴海哲、美國財政部長米努勤原定15日和中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，討論中美貿易協議的執行進度。這是三人在今年初協議簽署以來第二度通話，卻因故延遲舉行。路透稱，推遲是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，延期並不是反映出該貿易協議存在任何實質性問題。

北戴河會議為中共領導階層年度的祕密會議，今年適逢疫情蔓延和美中關係緊張，中國國家主席習近平面臨嚴峻挑戰，自由亞洲電台10日報導，北戴河會議如期舉行，會中決議確保經濟運作和中美關係穩定。

另一個推遲的原因，據路透引述一位知情人士表示，是美國官方想給中國更多的時間提高其按照協議購買美國產品的力度，改善進行合規審查時的政治氣氛。儘管中國最近幾周以來增加了對大豆、玉米等美國農產品的購買力度，但距離實現額外購買770億美元美國農業、製造業以及能源和服務業產品的承諾還相差甚遠。

BBC報導，第一階段貿易協議似成為當前中美交惡之際唯一維繫兩國關係的工具，視訊會議突然被推遲，可能對兩國停止對抗的前景蒙上陰影。

至於協議的執行進度，據本報系聯合報報導，川普13日在白宮記者會表示，中國正在擴大購買美國農產品，玉米、大豆和牛肉的購買量都創新高，雖然他對中國不滿，但農民很高興。

但在愈趨緊張的中美關係之下，這份協議是否可能出現變化？路透分析稱，在現在兩國糟糕的關係中，這份搖搖欲墜的貿易協議已成為連接中美的最強紐帶。 BBC認為，對於川普而言，如果放棄協議不但沒有政治利益，而且無異於承認他任內最大的貿易倡議之一已經失敗。

報導稱，雖然貿易協議的地位變得尷尬，但外界有聲音希望，兩國藉由這次貿易協議評估會議，在一定程度上修復兩國關係。只是這個期待，隨著會議的意外推遲而落空。

中共 川普 美中關係 疫情 國務院 習近平 白宮

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