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影／小狗被飼主關車內差點烤死 勇男砸破車窗解危

聯合報 / 編譯梁采蘩／即時報導
英國日前有一位男性見義勇為，發現一隻可憐小狗被飼主留在車上，眼看就快要活活中暑而死，他當機立斷砸破車窗救狗。事後接受媒體採訪，他表示毫不後悔，若再碰上相同情況絕對「再做一次」。臉書／Samantha Heaver
英國日前有一位男性見義勇為，發現一隻可憐小狗被飼主留在車上，眼看就快要活活中暑而死，他當機立斷砸破車窗救狗。事後接受媒體採訪，他表示毫不後悔，若再碰上相同情況絕對「再做一次」。臉書／Samantha Heaver

英國日前有一位男性見義勇為，發現一隻可憐小狗被飼主留在車上，眼看就快要活活中暑而死，他當機立斷砸破車窗救狗。事後接受媒體採訪，他表示毫不後悔，若再碰上相同情況絕對「再做一次」。

58歲的莫里斯（Bill Morris）是當地警方的武器供應商，10日他到賣場採購時，在停車場碰到一對夫妻向他求助。他們說看到有隻小狗被主人留在密閉車內快要熱死。太陽報指出，當天下午高溫34度，車內則高達56度，狗狗被留在車內45分鐘，看起來已奄奄一息，民眾發現情況但不敢採取行動，只能在一旁乾著急。

同為狗飼主的莫里斯查看之後非常生氣，他先是報警但電話忙線，於是趕回車上拿破窗器具。目擊者影片可見，他拿著一把長斧，重敲了8下才把車窗敲破，替狗狗解危。「這隻小約克夏非常痛苦，牠靠在窗邊、呼吸非常沉重...牠看起來再過幾分鐘就要死了，我知道我必須挺身而出。」莫里斯向太陽報表示。

事後他通報人在附近的警方，由他們把狗送往獸醫治療，去賣場採購的車主這時才一臉驚訝現身，莫里斯看到她還帶著小女兒，於是憤怒質問她「妳會把自己女兒留在車上1小時嗎？」這位媽媽才連忙道歉，表示不知道自己當時在想什麼。

莫里斯本以為自己會因破壞車輛而挨罰，但警方只問了基本資料，並未對他提告。他也說如果下次再碰到這種情況，還是會挺身而出，對於大批網友表示要請他喝一杯，莫里斯表示寧願他們把錢捐給動物之家

小狗獲救後，由警方送往獸醫治療。臉書／Samantha Heaver
小狗獲救後，由警方送往獸醫治療。臉書／Samantha Heaver
太陽報指出，當天下午高溫34度，車內則高達56度，狗狗被留在車內45分鐘，看起來已奄奄一息。臉書／Samantha Heaver
太陽報指出，當天下午高溫34度，車內則高達56度，狗狗被留在車內45分鐘，看起來已奄奄一息。臉書／Samantha Heaver

高溫 中暑 動物之家 獸醫 停車場 車主

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