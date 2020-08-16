「地球超載日」延後 食物浪費仍嚴重

2020年的「地球超載日」雖然受益於疫情比去年晚，但全球糧食浪費問題仍待改善。「地球超載日」為該年地球能負荷的資源被消耗殆盡的日子，2020年的地球超載日因疫情影響，延後到8月16日舉行，在碳足跡和森林足跡上都有下降趨勢，但食物足跡仍沒有改變，浪費問題嚴重。

地球超載日官方網站報導，今年的地球超載日（Earth Over Shoot Day）「受惠」於疫情，根據國家能源署數據，今年人類在碳足跡方面，由於飛機運輸量大減到近乎為零，人口流動也大幅降低，減少了交通運輸所產生的廢氣，因此比往年降低了14.5%，算是顯著的進步。

在森林足跡方面，根據巴西國家太空研究所與加拿大林業組織的數據，因為碳排放減緩，進而讓亞馬遜雨林的採伐和消失速率減緩，因此森林足跡下降了8.4%，有微幅進步。

然而在食物足跡方面，卻沒有那麼樂觀。雖然人們減少外出飲食，但食物浪費依舊，且因爲貧富差距拉大，貧窮地區營養不均衡的問題也愈來愈嚴重，數據統計今年的食物足跡僅持平，沒有任何進步。

《INHABITAT》分析，雖然今年的地球超載日比去年晚了3週，因為疫情才減緩環境破壞。若沒有疫情，地球超載日從1970年代的12月底就一直在提前來到，整體趨勢依舊不樂觀。

【更多精采內容，詳見 】