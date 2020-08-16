美外交挫敗 提案要求延長制裁伊朗遭聯合國安理會否決

美國提案要求延長針對伊朗的武器禁售令，但14日在聯合國安全理事會表決只獲得兩票，歐洲盟友在投票中棄權，美國再度遭遇尷尬的外交挫敗，在伊朗議題上更進一步處於國際孤立狀態。美國隨後表示，將啟動「快速恢復制裁」機制，務求全面封鎖伊朗取得武器的管道。

聯合國安理會當日表決時，美國的提案僅獲多明尼加支持，俄羅斯和中國投反對票，英法等其餘11國棄權，與提案通過的九票門檻相距甚遠。

國務卿龐培歐指出，以色列和六個阿拉伯波灣國家也支持無限期延長禁令，「若禁令到期，伊朗將散播更大的混亂與破壞，但是安理會選擇忽視。」

伊朗與美、俄、中、英、法、德等六國於2015年簽署核協議，伊朗同意限制核武原料濃縮鈾的製造濃度及數量，換取國際放寬制裁，包括將一項無限期的傳統武器禁令改為效期五年，該禁令將於10月18日到期。但川普總統2018年宣布片面退出協議，並恢復對伊朗制裁。

雖然美國退出伊朗核協議，卻自認仍有權制裁伊朗。美國駐聯合國大使克拉夫特說：「美國有權展開反擊。未來幾天，美國將貫徹承諾，不遺餘力延長武器禁令。」 她宣稱，根據聯合國2231號決議，美國有權啟動快速恢復制裁機制。

白宮國安顧問歐布萊恩表示，對於聯合國安理會沒有通過提案「失望但不驚訝」，接下來美國將在聯合國採取更強硬做法，讓快速恢復制裁機制發揮作用。這項機制不只針對武器，亦包括伊朗原油銷售及金融協議，形同全面壓制伊朗。由於盟友都反對，美國可能片面行動。

俄羅斯總統普亭在表決前曾邀集安理會五個常任理事國，加上德國與伊朗一同開會，討論如何在這項議題上避免與美國升高對立。普亭在聲明中指出：「若領導人準備好對話，我們建議盡速就此問題展開協調，否則緊張可能增加，衝突風險升高，這種發展必須避免。」

法國總統馬克宏辦公室表示，法國同意俄國看法。不過俄中兩國上月致函聯合國秘書長古特雷斯，嚴詞批評美國提案，揚言即使提案通過，也會動用常任理事國的否決權擋下。