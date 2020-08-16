警告中巴！ 印度總理莫迪：維護主權 軍隊會回擊

印度總理莫迪(Narendra Modi)15日在印度獨立日慶祝活動致詞時強調，任何覬覦印度主權領土的國家，印度軍隊都會以他們自己理解的語言做出回應，世界已在拉達克看到。莫迪上述言論，印度大多數媒體解讀為是警告中國和巴基斯坦。

中央社綜合印度媒體報導，莫迪在演說時強調，任何國家都不應覬覦印度的主權領土，並稱讚在印度與巴基斯坦控制線(LoC)及中印實際控制線(LAC)的士兵，指他們一次又一次證明自己的能力和英勇。

莫迪指出，他仍記得拉達克的士兵在5、6月中印部隊持續對峙中所做出的貢獻，並再次向於拉達克加萬谷(Galwan Valley)與中國部隊發生衝突而死亡的20名印度軍人致敬。

他說，尊重印度主權是至高無上的，全世界都在拉達克看到印度士兵能做出什麼舉動來堅持維護印度主權的決心。從印巴控制線到中印實際控制線，任何覬覦印度主權領土的國家，「印度軍隊已經以他們自己理解的語言做出回應」。

印度5、6月分別在拉達克東部中印實際控制線及印巴控制線，與中國和巴基斯坦部隊發生衝突，且都出現死傷。其中，又以6月15日在加萬谷的暴力對峙最嚴重，印度共有20名軍人死亡，中國也傳出有40多人死傷。

莫迪強調，印度尊重與鄰國的關係，無論是陸地的鄰國或海上鄰國。

他指出，世界有四分之一人口居住在南亞，可以透過合作與參與，為如此龐大人口創造發展和繁榮的可能性，本區域的各國所有領袖都對擁有龐大人口的這個地區發展與進步負有責任。

莫迪表示，一支140萬強大軍隊將被建立起來，印度將按照承諾強化自身安全且讓軍隊更加強大，如同致力和平與和諧的努力一樣。

他也強調，將推動印度的國防製造自力更生。