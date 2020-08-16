健康狀況被擔憂 安倍終於連休放暑假

日本首相安倍晉三昨日出席全國戰歿者追悼式後，返回東京澀谷區的私人住宅。日媒每日新聞報導，安倍預定將在自家休息至18日，再回到工作崗位。

報導指出，安倍每年夏天會安排約10天的暑假，其中會有幾天前往山梨縣鳴澤村的別墅休養；但今年暑休將留在都內，並縮短休假天數。此舉可能也是顧慮到東京都新冠肺炎疫情升溫，東京都知事小池百合子呼籲都民避免離開東京都前往他地旅行或反鄉探親。

報導指出，因應新冠肺炎疫情，安倍從今年1月開始曾連續工作147天沒有休息，浮現恐過勞影響健康的憂慮聲音。安倍幕僚曾研議讓安倍從7月23日起四連休前往別墅靜養，但後來因為新冠肺炎疫情升溫，加上日本多處豪雨致災，而一再推遲安倍的暑休。雖然安倍幕僚也有人建議安倍這次仍前往別墅靜養，不要被小池的要求左右，但比較多意見主張慎重行事，若前往山梨休假，恐將再度招致批評。

安倍雖然在家，但也未完全休息，朝日電視台報導，安倍15日回到私宅後，晚間在私宅與副首相麻生太郎會談約一個小時，針對今後政權營運、黨與內閣改組交換意見。

共同社報導，自民黨稅制調查會長甘利明今早在電視節目中也對安倍過勞表達憂心。甘利明說，安倍責任感很重，甚至對休假會產生罪惡感；甘利明並說，即使只有短暫幾天，也必須強迫安倍休息。

日本雜誌「FLASH」報導安倍健康亮紅燈，在首相官邸辦公室吐血。周刊本月4日發行，官房長官菅義偉隨即在當日例行記者會上否認，指自己連日和安倍見面，安倍冷靜的專心工作，健康完全沒有問題。安倍也在10日前往健身房運動。

讀賣新聞指出，安倍為了發散壓力，過去每月會去健身房一、兩次，但因為健身房被認為是新冠肺炎群聚感染的風險場所，安倍自今年1月3日後就沒有再去過健身房；最後一次打小白球則是1月4日。