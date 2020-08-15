近萬白俄羅斯民眾上街 送死於示威的男子最後一程
近萬名白俄羅斯民眾15日齊聚首都明斯克的「普希金」地鐵站，悼念在此喪命的34歲男子塔萊科夫斯基，他在10日的警民衝突中不幸死亡。
白俄羅斯9日舉行大選，強人總統魯卡申柯贏得第六任期，反對派人士指控舞弊，引發連日大規模示威。原本是魯卡申科基本盤支持者的白俄國營事業勞工宣布罷工，加入反對派示威行列。
白俄羅斯警方10日和抗議群眾爆發衝突，政府13日讓步，釋放數百名早前逮捕的示威者，這些人傷痕累累，顯示在牢獄中遭警察毆打，讓民怨火上加油。儘管魯卡申柯仍掌權，但示威快速削弱其聲勢，未來數天恐是關鍵。
白俄警方粗暴對待示威者的影片13日在社群網站傳開，民眾怒火一發不可收拾。逾萬名蘇聯時期設立的國營事業「明斯克拖拉機廠」勞工14日走上街頭，表示在政府重新舉行公平選舉前，他們將持續罷工。
魯卡申柯14日與俄羅斯總統普亭通電話，似有求救意味，他宣稱：「目前有必要和普亭通電話，這已不單是白俄羅斯的威脅。」
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