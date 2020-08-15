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民調：近半巴西民眾認為總統「不必」為染疫病故者負責

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
巴西總統波索納洛。（路透）
巴西總統波索納洛。（路透）

路透報導，巴西民調公司Datafolha在11和12日訪問全國2065名民眾，總統波索納洛是否要為因新冠肺炎病故的10萬多人負責。民調結果15日刊登在「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），47%的民眾認為總統「完全不必」為此負責，而11%的民眾則說總統要為此負責。

巴西是全球疫情第二嚴重的國家，目前超過327萬人確診，逾10萬人病故。衛生專家不斷譴責波索納洛處理疫情的方式，他堅稱新冠肺炎只是「小流感」，還鼓勵民眾反抗各州實施的封鎖措施。

Datafolha也訪問同一群人，製作了另一項民調，並在14日公布結果稱，波索納洛政府支持度創下去年以來最高紀錄，有37%的民眾認為波索納洛政府施政表現良好。

波索納洛 新冠肺炎 巴西

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