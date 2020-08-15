消息稱中美貿易協定評估推遲 其中原因何在？

根據路透社報導，美國和中國高層推遲了原本預定於本周六進行的對第一階段貿易協定執行情況的評估。熟悉該計劃的消息人士對路透社表示，考慮到兩國領導層日程安排上的衝突，以及中國需要更多時間來購買美國的商品，雙方作出了上述決定。

消息人士告訴路透社，目前還沒有定下新的日期。各方原本計劃於本周六舉行電話會議，對2月15日貿易協定執行以來的六個月進行評估。

了解雙方對話的一位消息人士表示，這次會議推遲與中共高層正在北戴河召開會議有關。他說，推遲並不代表貿易協定本身出現了實質性的問題，並補充說「新的日期還沒有確定下來」。

美國總統川普周五重申了他認為貿易協議執行情況「進展順利」的觀點，但是沒有就推遲相關會議作出表態。白宮周五表示，已經向貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的辦公室提出有關會談的問題。

另外一位知情人士告訴路透社，美國官方想給中國更多的時間提高其按照協議購買美國產品的力度，改善進行合規審查時的政治氣氛。

距離實現協議還很遠

儘管中國最近幾周以來增加了對大豆、玉米等美國農產品的購買力度，但距離實現額外購買770億美元美國農業、製造業以及能源和服務業產品的承諾還相差甚遠。

路透社發現，今年中國對美國農產品的進口低於2017年的水平。距離實現2020年購買365億美金產品、實現50%增長的目標還很遠。到目前為止，北京方面僅購買了第一階段貿易協定中價值253億美金能源產品的5%。

但是隨著中國經濟從新冠疫情中逐漸復蘇，購買美國產品的數量有所增加。本周五，美國農業部報告稱向中國出售了12.6萬噸大豆，為近期以來連續第八天向中國買家大量出售美國大豆。

美國的石油貿易商，船舶經紀方和中國進口商也向路透社表示，中國國有石油公司已經預定了8月和9月的數艘至少能運載2000萬加侖石油的美國貨輪。這也表明中國在美能源採購方面的力度也有所增加。

川普要保住政績

路透社報導稱，川普政府官員對中國最近幾周的購買速度感到滿意，並沒有計劃放棄貿易協議。同時一些美國金融服務公司進入中國市場的渠道變寬，中國還加強了對知識產權的保護並取消了一些農業上的貿易壁壘。

報導稱，哪怕現在只是短暫的推遲會議，都可以讓中國完成更多的採購，這將有利於萊特希澤說服川普堅守中美貿易協定。

同時，對於川普來說，如果中國遵守協定，也有可能平息來自民主黨總統候選人拜登的批評聲音。拜登上周曾表示，川普所說的那份歷史性勝利的貿易協定其實「正在失敗」。

彼得森國際經濟研究所的高級研究員洛芙麗（Mary E. Lovely）向路透社表示：「我認為，川普有點擔心他原本的這個勝利最後會適得其反。但是更多的採購量，稍微推遲一點肯定會有所幫助。」

維繫中美合作的紐帶

同時美國現任和前任政府官員以及兩國的貿易專家均向路透社表示，經過為期近兩年針鋒相對的關稅戰和惡語相向之後，今年年初簽署的第一階段貿易協定是中美兩國如今仍保持合作的一個領域。

川普政府已經對涉及香港國安法，侵犯香港人權的公司和個人實施了制裁。禁止了中國公司字節跳動的抖音APP，處罰了中國學者，並關閉了中國駐休斯頓的領事館。

作為回應，北京也關閉了美國在成都的領事館，並制裁了部分美國國會議員。

貿易專家向路透社表示，川普在這個階段放棄中美貿易協定對於他來說沒有什麼政治上的好處。因為如果他放棄，就等於承認他最大的貿易舉措之一已經失敗。

調查：近90%的公司對中美貿協持正面看法

「從目前的情況來看，這份貿易協議符合川普和中國領導人的利益」，前美國貿易代表薩皮羅（Miriam Sapiro）如是說。同時，他認為中美第一階段貿易協議中設定的要求「根本不現實」。

川普曾經表示稱，由於中國正面臨新冠病毒的大流行，所以中美第一階段的貿易協定對他來說已經意義不大。但本周他又改口稱支持這份協議，交易應該繼續進行下去，採購量應該在2021年激增。

美國貿易代表辦公室前總顧問，對中國商品徵收懲罰性關稅的法律構架者沃恩（Stephen Vaughn）向路透社表示，遵守協議也可以讓中國受益，防止中國與美國的關係進一步惡化。如今，中國經濟正從新冠病毒大流行中強勁復蘇，北京幾乎沒有借口不增加購買力度。

美國貿易代表辦公室前官員，美國戰略與國際研究中心高級研究員裡德（Claire Reade）在本周發表的一篇文章中表示：「如果美國政府讓第一階段貿易協定壽終正寢，就很難證明冗長貿易戰所帶來的痛苦的合理性。」

根據美中貿易理事會最近的一份調查，有近90%的公司對中美貿易協定持正面看法，但是只有7%的公司表示其利益超過了執行過程中關稅成本帶來的弊端。

任琛/王凡（路透社等）

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