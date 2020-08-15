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抗敵、貿易… 以阿看似不合 實已交流已多年

世界日報 / 編譯李京倫／綜合14日電

英國泰晤士報指出，以色列與阿拉伯聯合大公國建交是重要突破，並且對阿拉伯世界「反猶太復國主義」造成重擊。猶太復國主義是指支持猶太人在以色列地帶重建猶太家園的想法。

不過，弔詭的是，以阿建交又沒有表面看起來那麼重要，雖然阿聯先前不承認以色列，卻已跟以色列交流多年、甚至數十年。兩國早在情報上合作，並對抗共同敵人，如伊朗和伊斯蘭基本教義派。兩國也互相有貿易關係，尤其在科技產品方面。

阿聯一度積極捍衛巴勒斯坦人的權益，但阿聯終究以自身利益為優先，厭倦了處理以色列、巴勒斯坦問題需要的政治活動和無止境的談判。以色列在現任總理內唐亞胡領導下，一直善於拖延政治活動以達到自身目的。

內唐亞胡是否真想兼併約旦河西岸部分地區是個問題。以色列決定暫停兼併，給了阿聯建交的誘因。不過，美國川普政府也反對以色列的兼併計畫，使以色列很難推動。泰晤士報認為，以色列拋出兼併計畫可能是為了創造談判籌碼，好在需要時宣布暫停兼併，換取與阿拉伯國家建交。

內唐亞胡的前任者必須將西奈半島歸還給埃及，才換到與埃及建交，也必須簽下1994年奧斯陸協定才能與約旦建交，相比之下，贏得阿聯建交顯得容易多了。

以色列 猶太 約旦

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