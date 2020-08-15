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金正恩換總理「治水患」？ 疫情下宣布開城解封

世界日報 / 編譯中心／綜合14日電
這張由北韓朝中社14日發布的照片，指稱北韓領導人金正恩出席勞動黨中央委員會政治局會議。 路透
這張由北韓朝中社14日發布的照片，指稱北韓領導人金正恩出席勞動黨中央委員會政治局會議。 路透

根據北韓國家通訊社朝中社的報導，北韓領導人金正恩宣布免除金在龍的內閣總理職務並換成金德訓（Kim Tok Hun），同時宣布鄰近南韓的邊境城市開城解封。

據韓聯社報導，金德訓現年59歲，在朝鮮黨幹部中屬年輕一派，精通經濟，並曾任大安電氣工廠經理、慈江道人民委員長和內閣副總理等。此外，金德訓也與李炳哲一同被任命為黨中央委員會政治局常務委員會委員。

李炳哲去年底出任分管軍需的黨中央副委員長，兼任政治局委員；今年4月成為國務委員，5月還登上2014年後一直空缺的中央軍委副委員長一職，如今躋身政治局常委會，進入權力中樞。　　

另據朝中社報導，金正恩在北韓勞動黨的政治局會議上強調，為迎接朝鮮勞動黨成立75周年，到10月10日前要基本完成洪澇救災工作；他並表示，當前全球新冠疫情嚴峻，要求官員們不要接受外界提供的洪災援助。

南北韓最近一個多月來飽受暴雨侵襲，據報導，北韓約有1萬6680個家庭和630座公共建築被摧毀或淹沒，道路、橋梁和鐵路中斷。

北韓 金正恩 內閣

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