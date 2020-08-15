白俄羅斯示威者控當局刑求、被迫躺排泄物中 民怨仍在燒

白俄羅斯早前總統大選落幕，魯卡申柯六度連任總統，不過廣大民眾質疑舞弊爆發示威，數千人遭暴力鎮壓，引發國際關注。白俄政府14日聲稱釋放2000人，高官還罕見公開道歉，希望平息眾怒。不過，反政府浪潮並未平息，獲釋者控訴遭虐待，國營企業勞工則紛紛罷工加入示威，要求魯卡申柯下台及解散防暴警察。

6700多人遭濫捕

路透報導，在白俄羅斯首都明斯克一處拘留所外，有數百人等著送食物、水和毯子給14日凌晨獲釋的親友。有些抗議民眾身上有瘀青，控訴在拘留所內遭到虐待，更有示威者向記者展示身上傷痕。

獲釋俄國記者泰利琴科撰文講述被囚3天的經歷。他形容人們一個疊著一個躺在地上的血泊和排泄物中，有如「人肉地毯」，不能去廁所，甚至連轉換姿勢也不能。人權組織譴責白俄羅斯執法當局以羞辱、虐待等不人道方式，對付羈留的示威者。在這波抗議中，至少兩名抗議者喪命、約6700人被捕。

落選後流亡立陶宛的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭，14日呼籲白俄羅斯各地在周末舉行大規模集會，以支持她打敗魯卡申柯的主張，又表示會設立委員會確保權力移交。她在視訊演說中說：「白俄羅斯人再也不想和前政府一起生活了，大多數人都不相信魯卡申柯的勝利。」、「我請求各城市的市長，於8月15日、16日在各城市組織和平的大規模集會。」

國營企業職工也陸續加入抗議，包括明克車廠（MAZ） 、BelAZ拖拉車等製造廠、Grodno Azot化工廠、鐵道和發電廠等的工人，另有至少十名官媒電視主播與記者也辭職，加入遊行。

內政部長致歉

種種壓力之下，被稱為「歐洲最後獨裁者」的魯卡申柯，一度強硬的態度自13日開始突然明顯軟化，不僅操作選舉、主導鎮壓的內政部長卡拉耶夫道歉，表示負起全責；官方更承諾在14日清晨之前，釋放所有被抓的抗爭示威者。