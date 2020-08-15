以色列、阿聯建交 巴勒斯坦「被出賣」成唯一輸家

以色列與阿拉伯聯合大公國13日在美國斡旋下達成和平協議，這是以色列近26年來首次與阿拉伯國家達成和平協議，阿聯則成為首個與以色列達成和平協議的波灣國家。目前，在中東地區，以色列僅與埃及和約旦有外交關係。外界分析認為，巴勒斯坦將是最大輸家。

新華社引述分析人士的話指出，美國總統川普促成以阿兩國和解，意在為競選連任提供助力。分析人士指出，在和平協議問題上，以色列、阿聯以及美國都有各自的「小算盤」。以色列希望以阿聯為突破口，緩和與阿拉伯國家的關係。以色列媒體報導，以阿和平協議為以色列提供了與阿拉伯國家實現「真正和平」的機會，巴林和蘇丹可能在「不久的將來」跟進。

而對阿聯來說，與以色列建交既能加強雙方經濟合作，又可以提升阿聯在中東地區影響力。雖然阿聯方面稱，該協議將讓以色列停止「吞併巴勒斯坦領土」，但巴勒斯坦方面指責該協議是「對巴勒斯坦人民的侵犯」。

華盛頓郵報，川普在選前三個月促成以色列與阿聯達成和平協議，有著明顯的選舉目的。雖然此事不足以兌現川普對中東和平的承諾，但仍是競選道路上的重要一步。

美國卡內基國際和平研究院中東問題高級研究員米勒表示，以色列與阿聯達成和平協議是「三贏一輸」，以阿雙方以及美國都收獲了外交勝利，而最大輸家是巴勒斯坦。巴方發現，儘管以色列不斷損害巴勒斯坦利益，但其他阿拉伯國家還在與以色列走近。

聯合國秘書長古特雷斯透過發言人發表聲明，對川普、內唐亞胡和穆罕默德發表聯合聲明，暫停以色列對被占約旦河西岸部分地區的吞併計畫表示歡迎。以色列總理內唐亞胡13日晚發表電視談話，以色列對約旦河西岸部分地區實施主權的計畫不會改變，川普只是要求以方「暫緩」實施該計畫。

另據紐約時報報導，前以色列駐美大使拉比諾維奇說，白宮原本的中東和平計畫是允許以色列兼併約旦河西岸土地換取巴勒斯坦建國，現在換成不兼併但是可以和阿聯建交，「這不是以土地換取和平，而是以和平換取和平」，堪稱是「無本生意」。

半島電視台資深政治分析家比斯哈拉更說，以阿建交與和平無關，因為兩國並無領土或主權爭議，倒楣的還是巴勒斯坦人。

對於以色列與阿聯建交，巴勒斯坦總統阿巴斯當天發表聲明「強烈拒絕和譴責」這一協議，認為它是對「巴勒斯坦人民的侵犯」。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）也對協議予以譴責，認為它形同在「背後捅刀」，「鼓勵占領者繼續剝奪巴勒斯坦人民的權利」。