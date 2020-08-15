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白俄大選爭議驚動歐盟 將啟動制裁

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電

白俄羅斯總統大選結果引發國內群情憤怒，質疑舞弊。歐洲聯盟14日晚外長會議認為選舉結果不實，決議啟動制裁程序。白俄羅斯外交部長馬克伊則說，已準備好與其他國家就爭議性的總統大選與選後的動盪，展開「建設性且具體的對話」。

根據歐盟會後發布新聞稿，外長會議結論認為選舉結果不實，因此不接受白俄羅斯中央選舉委員會提出的選舉結果。歐盟外長會議另呼籲白俄羅斯政府停止對和平抗議者實施暴力，且立即釋放所有非法拘留者；另將對傳出的虐待行為進行徹底透明調查，並追究責任者的責任。

歐盟與德國也對制裁表示支持。歐盟執委會主席范德賴恩在推特上發文表示：「我有信心，今天的歐盟外長討論將展示我們對白俄羅斯人民基本自由與民主權利的強力支持。」德國政府發言人塞柏特說，德國總理梅克爾對拘捕與迫害和平示威者感到震驚，「在我們看來，必須討論制裁這些應該為侵犯人權負責的人。」

擬禁旅遊、凍結資產 至少9國同意

歐盟成員國的外交部長也們考慮，在現有對白俄羅斯用以鎮壓民眾的武器與裝備銷售禁令之外，將再對白俄羅斯祭出針對性的制裁。路透披露，新一輪制裁料涉旅遊禁令及資產凍結等。目前已有最少9國同意制裁白俄，包括波蘭、捷克、愛沙尼亞、丹麥等。匈牙利或是最大障礙，但歐盟消息指其初步不反對制裁，但或試圖縮窄制裁人數範圍。

歐盟14日舉行外長視訊會議，衛報引述歐盟消息報導，這場會議應可初步達成制裁的政治決定。

傳暴力鎮壓民眾 推特流出疑卡車輾過民眾影片

另據太陽報報導，白俄羅斯警方在9日開始的民眾示威中，疑似使用橡膠子彈、閃光彈、催淚瓦斯和強力水柱鎮壓抗議民眾，推特甚至流出疑似軍用卡車直接輾過民眾的影片。甚至有消息稱，白俄羅斯的網路通訊已被政府關閉，許多民眾身受重傷。

來源：推特

白俄羅斯 歐盟

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