大爆炸後示威不斷 黎巴嫩國會通過緊急狀態

「7,000多人獲釋...但都帶著警暴與刑求的痕跡。」總統大選作票舞弊，因而引爆全國大抗爭的白俄羅斯，目前已進入全民反抗的第6天。種種壓力之下，強行作票當選、被稱為「歐洲最後獨裁者」的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），一度強硬的態度自周四開始突然明顯軟化，除了不斷示意操作選舉、主導鎮壓的內政部出面「道歉」，官方更承諾將在周五清晨之前，釋放所有被抓的抗爭示威者——然而當首都監獄於周四深夜陸續放人的同時，警察的各種刑求、暴力虐刑、甚至導致市民重傷斷肢的真相，卻隨著被害者的證詞與身體畫面的流出，而更加激怒了已經對盧卡申科「失去恐懼感」的街頭人民。

2020-08-14 20:00