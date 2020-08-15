大爆炸後示威不斷 黎巴嫩國會通過緊急狀態

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電
大爆炸後示威不斷，黎巴嫩國會通過緊急狀態。 法新社
大爆炸後示威不斷，黎巴嫩國會通過緊急狀態。 法新社

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸意外，引發民眾湧上街頭抗議政府失能。黎巴嫩國會通過為期2周的緊急狀態，賦予軍隊更多維安權力。但人權團體擔憂恐成打壓示威藉口。

貝魯特（Beirut）港區大爆炸已奪走171條人命，造成數千人受傷。由於黎巴嫩執政當局未理會數次安全警告，放任大量硝酸銨存放港口倉庫多年，釀成這起意外。黎巴嫩民眾怒不可遏，街頭再度湧現反政府示威潮，要求整批領導階層下台。

黎巴嫩國會議員13日抵達議場準備表決緊急狀態時，遭遇數十位示威人士怒吼抗議。但由於這群人數量不敵維安人員，因此未能成功阻擋議員座車進入國會。

中央社引述法新社報導，緊急狀態允許黎巴嫩軍隊有權封鎖集會場所，並禁止任何可能危及國安的民眾集會。一名黎巴嫩軍官表示，緊急狀態生效後，全國所有安全部隊將由軍方指揮，由國軍負責監管「爆炸後階段」。

人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，他們「非常擔心」緊急狀態會「被當作藉口，用來打壓抗議活動和撲滅許多黎巴嫩人民合理的怒火」。

黎巴嫩 爆炸 人權

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