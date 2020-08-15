大爆炸後示威不斷 黎巴嫩國會通過緊急狀態
黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸意外，引發民眾湧上街頭抗議政府失能。黎巴嫩國會通過為期2周的緊急狀態，賦予軍隊更多維安權力。但人權團體擔憂恐成打壓示威藉口。
貝魯特（Beirut）港區大爆炸已奪走171條人命，造成數千人受傷。由於黎巴嫩執政當局未理會數次安全警告，放任大量硝酸銨存放港口倉庫多年，釀成這起意外。黎巴嫩民眾怒不可遏，街頭再度湧現反政府示威潮，要求整批領導階層下台。
黎巴嫩國會議員13日抵達議場準備表決緊急狀態時，遭遇數十位示威人士怒吼抗議。但由於這群人數量不敵維安人員，因此未能成功阻擋議員座車進入國會。
中央社引述法新社報導，緊急狀態允許黎巴嫩軍隊有權封鎖集會場所，並禁止任何可能危及國安的民眾集會。一名黎巴嫩軍官表示，緊急狀態生效後，全國所有安全部隊將由軍方指揮，由國軍負責監管「爆炸後階段」。
人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，他們「非常擔心」緊急狀態會「被當作藉口，用來打壓抗議活動和撲滅許多黎巴嫩人民合理的怒火」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言